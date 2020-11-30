Медучреждения неэффективно используют деньги - Минфин

Значительные остатки средств на счетах учреждений здравоохранения могут свидетельствовать о неэффективном использовании ими бюджетных средств.
Об этом сообщил заместитель министра финансов Роман Ермолычев в FACEBOOK.
«Минфин призывает к максимально эффективному использованию средств. Каждая гривна бюджетных средств должна работать в интересах граждан максимально эффективным образом. Учитывая запланированное увеличение бюджетных расходов на сферу здравоохранения до 5% ВВП до 2023 года, Министерство финансов ожидает от всех распорядителей и получателей бюджетных средств в сфере здравоохранения, чтобы они максимально эффективно использовали каждую гривну средств налогоплательщиков. Пациенты должны знать, что государство о них заботится», – сказал Ермолычев.
По состоянию на 1 октября 2020 года остатки средств на счетах 2220 учреждений здравоохранения, которые предоставляют услуги по программе медицинских гарантий, составляют более 10 млрд гривен.
Инфографика: Минфин
Напомним, 13 апреля Верховная Рада на внеочередном пленарном заседании приняла изменения в госбюджет на 2020 год, сформировав Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19. Объем фонда составляет 64,7 млрд грн. Таким образом, расходы Министерства здравоохранения увеличены на 15,4 млрд грн с 115,9 млрд грн до 131,3 млрд грн.
В подготовленном ко второму чтению законопроекте о государственном бюджете Украины на 2021 год финансирование Министерства здравоохранения и его программ предлагают увеличить на 2,6%. В частности, расходы на медицину предусмотрены на уровне 159,19 млрд грн. На финансирование аппарата Минздрава заложили 35,241 млрд грн, это на 12% больше по сравнению с показателями проекта госбюджета, принятого в первом чтении. В то же время на программы общественного здоровья и меры по борьбе с эпидемиями предложено выделить 2,644 млрд грн, это на 2,3% меньше, чем было в первом чтении.
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