Украина получит 128 млн грн международной помощи на "цифровизацию услуг"

Правительство Швеции и Программа развития ООН (ПРООН) предоставляют финансирование на поддержку электронных и инклюзивных сервисов для уязвимых групп населения Украины в размере 128 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры и комитета цифровой трансформации Украины.
“Трехлетний проект “Электронные, инклюзивные, доступные: поддержка цифровизации государственных услуг в Украине” (Поддержка DIA) с общим бюджетом 128 млн грн (примерно 4,5 млн долларов США) поможет Минцифры реализовать общие цели и инициативы в цифровом формате. Проект направлен на улучшение качества доступа граждан к электронным административно-социальным услугам. Этот проект запущен Минцифрой и Программой развития ООН (ПРООН) в Украине при поддержке посольства Швеции”, – говорится в сообщении.
Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что команда Минцифры уже год работает над тем, чтобы сделать Украину самым удобным государством в мире.
Сообщается, что Минцифра будет работать над:
Также сообщается, что программа поддержки поможет преодолеть цифровой разрыв между поколениями и между группами украинцев, которые принадлежат к разным социальным слоям. Совместно с партнерами прорабатываются новые цифровые решения для:
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