Украина получит 128 млн грн международной помощи на "цифровизацию услуг"

Правительство Швеции и Программа развития ООН (ПРООН) предоставляют финансирование на поддержку электронных и инклюзивных сервисов для уязвимых групп населения Украины в размере 128 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры и комитета цифровой трансформации Украины.

“Трехлетний проект “Электронные, инклюзивные, доступные: поддержка цифровизации государственных услуг в Украине” (Поддержка DIA) с общим бюджетом 128 млн грн (примерно 4,5 млн долларов США) поможет Минцифры реализовать общие цели и инициативы в цифровом формате. Проект направлен на улучшение качества доступа граждан к электронным административно-социальным услугам. Этот проект запущен Минцифрой и Программой развития ООН (ПРООН) в Украине при поддержке посольства Швеции”, – говорится в сообщении.

Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что команда Минцифры уже год работает над тем, чтобы сделать Украину самым удобным государством в мире.

Сообщается, что Минцифра будет работать над:

комплексными услугами для граждан, принадлежащих к уязвимым группам населения;

разработкой программного обеспечения для услуг и сопутствующего оборудования;

созданием устойчивой инфраструктуры и доступом к информационно-коммуникационным технологиям;

повышением уровня цифровой грамотности и кибергигиены, программы по цифровому образованию;

коммуникационными кампаниями об электронных услугах и созданием служб поддержки пользователей сервисов;

системой повышения квалификации и нормативной базой;

обучением и тренинговыми программами в государственных органах власти, ЦПАУ и т. п;

и т. п; сотрудничеством с офисом Уполномоченного по правам человека.

Также сообщается, что программа поддержки поможет преодолеть цифровой разрыв между поколениями и между группами украинцев, которые принадлежат к разным социальным слоям. Совместно с партнерами прорабатываются новые цифровые решения для: