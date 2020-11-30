0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 20 0

Украина получит 128 млн грн международной помощи на "цифровизацию услуг"

Украина получит 128 млн грн международной помощи на "цифровизацию услуг"

Правительство Швеции и Программа развития ООН (ПРООН) предоставляют финансирование на поддержку электронных и инклюзивных сервисов для уязвимых групп населения Украины в размере 128 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры и комитета цифровой трансформации Украины.

“Трехлетний проект “Электронные, инклюзивные, доступные: поддержка цифровизации государственных услуг в Украине” (Поддержка DIA) с общим бюджетом 128 млн грн (примерно 4,5 млн долларов США) поможет Минцифры реализовать общие цели и инициативы в цифровом формате. Проект направлен на улучшение качества доступа граждан к электронным административно-социальным услугам. Этот проект запущен Минцифрой и Программой развития ООН (ПРООН) в Украине при поддержке посольства Швеции”, – говорится в сообщении.

Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что команда Минцифры уже год работает над тем, чтобы сделать Украину самым удобным государством в мире.

Сообщается, что Минцифра будет работать над:

  • комплексными услугами для граждан, принадлежащих к уязвимым группам населения;
  • разработкой программного обеспечения для услуг и сопутствующего оборудования;
  • созданием устойчивой инфраструктуры и доступом к информационно-коммуникационным технологиям;
  • повышением уровня цифровой грамотности и кибергигиены, программы по цифровому образованию;
  • коммуникационными кампаниями об электронных услугах и созданием служб поддержки пользователей сервисов;
  • системой повышения квалификации и нормативной базой;
  • обучением и тренинговыми программами в государственных органах власти, ЦПАУ и т. п;
  • сотрудничеством с офисом Уполномоченного по правам человека.

Также сообщается, что программа поддержки поможет преодолеть цифровой разрыв между поколениями и между группами украинцев, которые принадлежат к разным социальным слоям. Совместно с партнерами прорабатываются новые цифровые решения для:

  • пожилых людей и пенсионеров;
  • лиц с инвалидностью;
  • лиц, живущих за чертой бедности;
  • лиц, проживающих в сельской местности;
  • молодежи, проживающей на территориях, пораженных конфликтом;
  • этнических меньшинств (особенно ромское население) и ВПО;
  • ветеранов, возвращающихся к гражданской жизни.
По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.