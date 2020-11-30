Как будут наказывать за подделку паспортов

В Украине могут усилить ответственность за подделку паспортов, свидетельств о браке и других документов, удостоверяющих личность и гражданство. Верховная Рада одобрила за основу соответствующий законопроект Кабинета министров №3946.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
“За” проголосовали 264 нардепа. Документ предлагает изменить Уголовный кодекс.
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Напомним, Кабмин внес в Раду этот проект закона в начале августа.
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