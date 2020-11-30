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Как будут наказывать за подделку паспортов

Как будут наказывать за подделку паспортов

В Украине могут усилить ответственность за подделку паспортов, свидетельств о браке и других документов, удостоверяющих личность и гражданство. Верховная Рада одобрила за основу соответствующий законопроект Кабинета министров №3946.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

“За” проголосовали 264 нардепа. Документ предлагает изменить Уголовный кодекс.

Штрафы:

  • Похищение “важных личных документов” предлагают наказывать штрафом в размере до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан * или ограничением свободы *на срок до 3 лет. На данный момент ограничение свободы граждан не предусмотрено.
  • При этом похищение документов, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, или свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния планируют наказывать арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет.
  • За использование заведомо поддельных документов, удостоверяющих личность, или же свидетельство о браке грозит арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы от 3 до 5 лет.
  • Если такие действия совершила группа лиц по сговору или должностное лицо, используя служебное положение, им грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет или без такового.

Напомним, Кабмин внес в Раду этот проект закона в начале августа.

По материалам РБК-Украина
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