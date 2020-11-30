Зеленский назначил экс-главу Херсонской ОГА гендиректором "Укроборонпрома"

Бывший глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев назначен генеральным директором государственного концерна “Укроборонпром”. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом говорится на сайте главы государства 3 декабря.

“Назначить Юрия Вениаминовича Гусева генеральным директором государственного концерна “Укроборонпром”, – говорится в документе.

Как известно, такому кадровому решению предшествовало увольнение Айвараса Абромавичюса с должности генерального директора “Укроборонпрома”. С тех пор обязанности гендиректора концерна выполнял Игорь Фоменко.



Фото Херсонская областная государственная администрация

Отметим, что Юрий Гусев на протяжении 2014-2016 годов занимал должность заместителя министра обороны Украины. После этого был советником тогдашнего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, а затем советником министра экологии и природных ресурсов. На должность главы Херсонской областной государственной администрации был назначен 13 июля 2019 года.

Известно, что образование по специальности “финансы” Гусев получил в Херсонском государственном техническом университете, а степень магистра получил в КНЭУ. Также он является кандидатом экономических наук, владеет несколькими иностранными языками, в частности английским и французским.

Во время выборов в Верховную Раду в 2019 году Гусев был в списке кандидатов “Слуги народа”, но отказался от участия.

Напомним, ранее сообщалось, что государственный концерн “Укроборонпром” планируют расформировать на два холдинга – оборонных технологий и аэрокосмический. Ожидается, что холдинги оборонных технологий и аэрокосмический будут выполнять роль корпоративных центров и реализовывать политику собственности для отраслевых научно-производственных объединений, которые будут созданы после корпоратизации.