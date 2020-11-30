Украинцы несут валюту в банки

Население Украины в ноябре 2020 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1 483,0 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 444,4 млн долларов. Таким образом, в ноябре впервые с начала года наблюдалась чистая покупка валюты населением, которая составила 127,8 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.
По данным НБУ, в ноябре объем операций на наличном рынке составил 2 761,1 млн долларов.
Всего с начала года население продало банкам валюты на 14 326,7 млн долларов и купило на 113 144,1 долларов, сальдо составило 1 182,6 млн долларов.
Стоит отметить, что эти данные не учитывают безналичных операций населения по покупке и продаже валюты в банках.
Таблица: НБУ
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