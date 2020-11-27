Рада не поддержала земельный закон

Верховная Рада на заседании в среду, 2 декабря, направила на повторное рассмотрение комитета закон №2194, который предусматривает отмену ограничений на владение землей для иностранцев. Такое решение поддержали 260 нардепов.

Законопроект имеет целью реформирование системы управления в сфере земельных отношений и снятие искусственных ограничений хозяйственной деятельности для упрощения доступа к земельным ресурсам населению и бизнесу, отмену лишних разрешений и дублирование процедур проверки документации по землеустройству.

Документ предусматривает:

передать земли государственной собственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения его функций) в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов;

предоставить органам местного самоуправления полномочия по изменению целевого назначения земельных участков частной собственности;

предоставить полномочия по осуществлению государственного контроля за использованием и охраной земель: облгосадминистрациям (которые в перспективе, после завершения реформы децентрализации, будут трансформированы в префектуры), исполнительным органам сельских, поселковых, городских советов;

отменить полномочия ВРУ относительно согласования изменения целевого назначения особо ценных земель, изъятие земельных участков для размещения и обслуживания зданий и сооружений дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств международных организаций;

относительно согласования изменения целевого назначения особо ценных земель, изъятие земельных участков для размещения и обслуживания зданий и сооружений дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств международных организаций; исключить из Земельного кодекса Украины нормы, ограничивающие возможности иностранцев и иностранных юридических лиц приобретать свободные от застройки земельные участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов и тому подобное.

Справка Finance.ua:

30 марта Рада приняла закон о введении рынка земли с июля 2021 года. Согласно закону, первые два года землю будут продавать только гражданам Украины и не более чем 100 гектаров в одни руки.

После этого покупать гектары позволят украинским юридическим лицам и не более 10 тысяч гектаров в одни руки.