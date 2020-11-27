Рада не поддержала земельный закон

Верховная Рада на заседании в среду, 2 декабря, направила на повторное рассмотрение комитета закон №2194, который предусматривает отмену ограничений на владение землей для иностранцев. Такое решение поддержали 260 нардепов.
Законопроект имеет целью реформирование системы управления в сфере земельных отношений и снятие искусственных ограничений хозяйственной деятельности для упрощения доступа к земельным ресурсам населению и бизнесу, отмену лишних разрешений и дублирование процедур проверки документации по землеустройству.
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