Стоимость новогоднего стола за год возросла на 5-7%

Стоимость традиционного новогоднего стола в этом году возросла максимум на 5-7%.
Об этом сообщил исполнительный директор Украинского дискуссионного клуба Олег Пендзин.
“Общий индекс цен является очень небольшим. Максимум процентов на 5-7 возрастет стоимость (новогоднего стола в этом году – ред.) по сравнению с прошлогодним столом”, – рассказал Пендзин.
Напомним, сообщалось, что новогодний стол в 2019 году обошелся украинской семье из четырех человек в 1620 гривен. Стоимость основных блюд в прошлом году была:
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