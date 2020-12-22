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Стоимость новогоднего стола за год возросла на 5-7%

Стоимость новогоднего стола за год возросла на 5-7%

Стоимость традиционного новогоднего стола в этом году возросла максимум на 5-7%.

Об этом сообщил исполнительный директор Украинского дискуссионного клуба Олег Пендзин.

“Общий индекс цен является очень небольшим. Максимум процентов на 5-7 возрастет стоимость (новогоднего стола в этом году – ред.) по сравнению с прошлогодним столом”, – рассказал Пендзин.

Напомним, сообщалось, что новогодний стол в 2019 году обошелся украинской семье из четырех человек в 1620 гривен. Стоимость основных блюд в прошлом году была:

  • салат “Оливье” (3 кг) – 140 грн;
  • салат “Селедка под шубой” (1,5 кг) – 120,22 грн;
  • мясные продукты (2,5 кг) – 362,50 грн;
  • сельдь (0,5 кг филе) – 100 грн;
  • твердый сыр (300 г) – 60 грн;
  • овощи (картофель, грибы, сладкий перец, свежие огурцы и помидоры) – 181,71 грн;
  • фрукты (мандарины, бананы, лимон) – 93 грн;
  • шоколадные конфеты – 170 грн за 1 кг;
  • бутылка игристого вина украинской марки (0,75 л) – 100 грн;
  • безалкогольные напитки (сок, минеральная и сладкая вода) – 76,60 грн.

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По материалам УНН
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