Во сколько обойдется украинцам новогодний стол

В среднем по Украине стоимость новогоднего стола 2020 году на 4 человек составит 1620,70 грн.

Об этом рассказал директор Национального научного центра “Институт аграрной экономики” Юрий Лупенко.

“Стоимость новогоднего стола 2020 года для украинской семьи из 4 человек повысится по сравнению со стоимостью новогоднего стола-2019 только на 5,6% и составит 1620,70 грн”, – заявил академик.

Для оценки исследователи составили новогоднее меню из блюд, традиционных для стола среднестатистической семьи.

Стоимость основных блюд:

салат “Оливье” (3 кг) – 140 грн;

салат “Селедка под шубой” (1,5 кг) – 120,22 грн;

мясные продукты (2,5 кг) – 362,50 грн;

сельдь (0,5 кг филе) – 100 грн;

твердый сыр (300 г) – 60 грн;

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овощи (картофель, грибы, сладкий перец, свежие огурцы и помидоры) – 181,71 грн;

фрукты (мандарины, бананы, лимон) – 93 грн;

шоколадные конфеты – 170 грн за 1 кг;

бутылка игристого вина украинской марки (0,75 л) – 100 грн;

безалкогольные напитки (сок, минеральная и сладкая вода) – 76,60 грн.

Тем, кто захочет покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить около 470 грн. Баночка красной икры (120 г) обойдется в 250 грн, а 200 г красной рыбы – в 220 грн. Поэтому стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 2090,70 грн.

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