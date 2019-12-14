Во сколько обойдется украинцам новогодний стол

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В среднем по Украине стоимость новогоднего стола 2020 году на 4 человек составит 1620,70 грн.
Об этом рассказал директор Национального научного центра “Институт аграрной экономики” Юрий Лупенко.
“Стоимость новогоднего стола 2020 года для украинской семьи из 4 человек повысится по сравнению со стоимостью новогоднего стола-2019 только на 5,6% и составит 1620,70 грн”, – заявил академик.
Для оценки исследователи составили новогоднее меню из блюд, традиционных для стола среднестатистической семьи.
Стоимость основных блюд:
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Тем, кто захочет покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить около 470 грн. Баночка красной икры (120 г) обойдется в 250 грн, а 200 г красной рыбы – в 220 грн. Поэтому стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 2090,70 грн.
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