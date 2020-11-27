Налоговая и отчетность: подозрительные транзакции проверят

Налогоплательщики смогут проходить налоговые проверки дистанционно – в электронной форме. Министерство финансов представило соответствующую концепцию по внедрению электронного аудита (е-аудита) для бизнеса.

Правда, коснется это пока лишь крупных плательщиков, и только с 2023 года. Весь остальной бизнес новация затронет еще позже.

Читайте также: Минфин разработал концепцию е-аудита для налогоплательщиков

Данный инструмент уже ввели различные страны мира “и с каждым годом он доказывает свою эффективность”, утверждают чиновники. Нововведение будет основываться на получении от налогоплательщиков стандартного аудиторского файла (SAF-T), разработанного Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Чего ждать бизнесу:

в Минфине отметили преимущества автоматизированной обработки аудиторских файлов. Там заверили, что такая процедура предоставит возможность быстро выявлять наиболее рисковых налогоплательщиков, а также подозрительные транзакции;

если обнаружатся расхождения в отчетности, то налогоплательщики получат оперативные уведомления. Такие факты могут стать основанием для проведения налоговой проверки.

Согласно планам Минфина, с 1 января 2023 года крупные налогоплательщики должны быть готовы предоставлять SAF-T по запросу контролирующих органов во время проведения проверки. А с 1 января 2025 года такая норма станет для них обязательной.

Для всех плательщиков налога на добавленную стоимость новая система должна заработать в обязательном порядке с 1 января 2027 года.

В главном финансовом ведомстве страны подчеркнули, что внедрение е-аудита является условием получения нашей страной макрофинансовой помощи. Оно указано в пункте 2 Меморандума о взаимопонимании между Украиной и ЕС.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫