Налоговая и отчетность: подозрительные транзакции проверят

Налогоплательщики смогут проходить налоговые проверки дистанционно – в электронной форме. Министерство финансов представило соответствующую концепцию по внедрению электронного аудита (е-аудита) для бизнеса.
Правда, коснется это пока лишь крупных плательщиков, и только с 2023 года. Весь остальной бизнес новация затронет еще позже.
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Данный инструмент уже ввели различные страны мира “и с каждым годом он доказывает свою эффективность”, утверждают чиновники. Нововведение будет основываться на получении от налогоплательщиков стандартного аудиторского файла (SAF-T), разработанного Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Чего ждать бизнесу:
Согласно планам Минфина, с 1 января 2023 года крупные налогоплательщики должны быть готовы предоставлять SAF-T по запросу контролирующих органов во время проведения проверки. А с 1 января 2025 года такая норма станет для них обязательной.
Для всех плательщиков налога на добавленную стоимость новая система должна заработать в обязательном порядке с 1 января 2027 года.
В главном финансовом ведомстве страны подчеркнули, что внедрение е-аудита является условием получения нашей страной макрофинансовой помощи. Оно указано в пункте 2 Меморандума о взаимопонимании между Украиной и ЕС.
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