Минфин разработал концепцию е-аудита для налогоплательщиков

Министерство финансов разработало Концепцию внедрения электронного аудита (е-аудита) для налогоплательщиков.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Документ разработан во исполнение пункта 2 условий Меморандума о взаимопонимании между Украиной как Заемщиком и Европейским Союзом как Кредитором по получению Украиной макрофинансовой помощи.
Целью Концепции является переход на качественно новый уровень проведения контрольно-проверочной работы.
“Инструмент электронного аудита налогоплательщиков введен в разных странах мира и с каждым годом он доказывает свою эффективность. Такой механизм базируется на информации, полученной от налогоплательщиков в виде стандартного аудиторского файла (SAF-T), разработанного ОЭСР”, – сообщают в Минфине.
Инфографика: Минфин
Автоматизированная обработка полученного аудиторского файла позволит быстрее выявлять наиболее рисковых – как субъектов (налогоплательщиков), так и объектов (транзакций) для налоговых проверок.
Результаты такой обработки могут быть использованы для оперативного исправления выявленных расхождений налогоплательщиками или во время отбора налогоплательщиков для проведения налоговой проверки.
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