Дефицит госбюджета превысил 117 млрд грн

За январь-ноябрь 2020 года государственный бюджет выполнен с дефицитом 117,2 млрд грн, в частности общий фонд – с дефицитом 130,7 млрд грн при запланированных 236,9 млрд грн.

По данным Минфина, в ноябре в общий фонд госбюджета поступило 85,5 млрд грн, роспись выполнена на 106,2% или +5 млрд грн.

За январь-ноябрь при росписи 802,6 млрд грн в бюджет поступило 805,9 млрд грн, выполнение составляет 100,4%, или +3,3 млрд грн.

Фактические государственные заимы в общий фонд госбюджета за 11 месяцев года составили 455,5 млрд грн или 75,6% от запланированных.

Государственные внутренние заимы за январь-ноябрь составили 275,6 млрд грн (78,3% от плана). Из внешних источников за этот период привлечено 179,9 млрд грн (71,8% от плана).

Платежи по погашению государственного долга с начала года составили 357,4 млрд грн (98,1% плана), платежи по обслуживанию – 117,3 млрд грн (94,6% плана).

В ноябре по платежам, выполнение которых контролирует Государственная налоговая служба, поступления составили 53,3 млрд грн, утвержденный показатель выполнен на 111,6%, или +5,5 млрд грн.

По итогам января-ноября по этим платежам при годовой росписи 458,3 млрд грн в общий фонд госбюджета поступило 472,8 млрд грн, выполнение составляет 103,1%, или +14,5 млрд грн.

Поступленияот таможенных платежей составили 29,8 млрд грн, или 100,2% от месячной росписи.

С начала года расходы по общему фонду госбюджета составили 940,6 млрд грн или 90,3% от росписи. При этом, социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и субвенции и дотации местным бюджетам полностью профинансированы согласно росписи на основании платежных поручений.