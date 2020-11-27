Дела о недостоверном декларировании массово закрывают

По состоянию на 1 декабря в Украине закрыто 103 уголовных производства о недостоверном декларировании из-за признания неконституционной нормы об уголовной ответственности за это нарушение.

Об этом сообщил и.о. руководителя Специализированной антикоррупционный прокуратуры (САП) Максим Грищук в интервью Интерфакс-Украина.

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“Уже закрыто 103 дела, осталось буквально 4. Они не закрыты по объективным причинам”, – рассказал Грищук.

Он отметил, что по двум делам проходит ознакомление с материалами. Но после этого эпизоды по ст. 366-1 УК (недостоверное декларирование) также закроют.

Что касается еще одного дела, то там не переданы документы после определения подсудности, а еще по одному – остановлены сроки расследования из-за выполнения международного поручения.

Напомним, 28 октября КС опубликовал решение, которым признал неконституционными ряд положений закона Украины “О предотвращении коррупции” и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

При этом в Верховной Раде уже зарегистрировано два законопроекта о возобновление ответственности за недостоверное декларирование. Первый документ инициировал президент Владимир Зеленский. Второй – группа народных депутатов. В последнем нардепы предлагают отказаться от такого вида наказания, как лишение свободы на определенный срок.