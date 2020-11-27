Дела о недостоверном декларировании массово закрывают

По состоянию на 1 декабря в Украине закрыто 103 уголовных производства о недостоверном декларировании из-за признания неконституционной нормы об уголовной ответственности за это нарушение.
Об этом сообщил и.о. руководителя Специализированной антикоррупционный прокуратуры (САП) Максим Грищук в интервью Интерфакс-Украина.
Читайте также: В Раду внесли законопроект рабочей группы по КСУ о лжи в декларациях
“Уже закрыто 103 дела, осталось буквально 4. Они не закрыты по объективным причинам”, – рассказал Грищук.
Он отметил, что по двум делам проходит ознакомление с материалами. Но после этого эпизоды по ст. 366-1 УК (недостоверное декларирование) также закроют.
Что касается еще одного дела, то там не переданы документы после определения подсудности, а еще по одному – остановлены сроки расследования из-за выполнения международного поручения.
Напомним, 28 октября КС опубликовал решение, которым признал неконституционными ряд положений закона Украины “О предотвращении коррупции” и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.
При этом в Верховной Раде уже зарегистрировано два законопроекта о возобновление ответственности за недостоверное декларирование. Первый документ инициировал президент Владимир Зеленский. Второй – группа народных депутатов. В последнем нардепы предлагают отказаться от такого вида наказания, как лишение свободы на определенный срок.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ВР приняла закон об отсрочке использования кассовых аппаратов ФЛПВчера, 14:09 - 2176 14
С 1 декабря украинцы могут ходить в банки без бумажных паспортов и ID-картВчера, 10:05 - 168998 12
ФЛП, не оплатившие 8 тысяч грн налогов, не имеют права на "коронавирусное" пособие - ТретьяковаВчера, 11:05 - 2384 9
В Украине предложили возродить коммунальную инспекциюВчера, 20:02 - 1301 5
"Нафтогаз" установил цену газа для бытовых клиентов на декабрьВчера, 12:00 - 3243 4
"Нафтогаз" установил цену газа для бытовых клиентов на декабрьВчера, 12:00 - 3243 4
ФЛП, не оплатившие 8 тысяч грн налогов, не имеют права на "коронавирусное" пособие - ТретьяковаВчера, 11:05 - 2384 9
ВР приняла закон об отсрочке использования кассовых аппаратов ФЛПВчера, 14:09 - 2176 14
Цены на жилье на вторичке Киева (инфографика)Вчера, 15:06 - 2119 2
В Минфине обновили инструкцию по уплате ЕСВВчера, 12:30 - 2014
Ученый подсчитал стоимость планеты ЗемляПозавчера, 12:55 - 909 2
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 2655 5
В США разработана уникальная модель сердца25.11.2020, 14:23 - 720
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 1541 2
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 1245 11