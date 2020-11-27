В Раду внесли законопроект рабочей группы по КСУ о лжи в декларациях

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект рабочей группы по урегулированию конституционного кризиса по возобновлению ответственности за декларирование недостоверной информации и за неподачу декларации, сообщается на сайте ВР.
Проект закона был получен 30 ноября.
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Как указано в пояснительной записке, законопроектом предлагается внести изменения в Примечание к статье 1726 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которые уточняют субъектов данного правонарушения, а также позволяют накладывать административные взыскания по этой статье в случае, когда сведения в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, будут отличаться от достоверных на сумму “от 100 до 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц”, а не “от 100 до 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц”, как указано в действующей редакции.
Предложенные в КоАП изменения, как следствие, позволяют поднять и порог уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации, отмечают нардепы.
Кроме того, проектом Закона предлагается исключить из Уголовного кодекса Украины статью 3661 и дополнить УК Украины новой статьей 3662 “Декларирование недостоверной информации”, устанавливающей ответственность за умышленное внесение заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной Законом Украина “О предупреждении коррупции”, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 3000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц или на сумму свыше 3000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.
Также УК Украины дополняется статьей 3663, которой устанавливается уголовная ответственность за умышленную неподачу декларации в виде штрафа от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
В законопроекте предлагается отказаться от такого вида наказания как лишение свободы на определенный срок.
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