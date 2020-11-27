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WhatsApp получил новое большое обновление

WhatsApp получил новое большое обновление

Разработчики WhatsApp выпустили новую версию приложения для владельцев смартфонов Apple, добавив в мессенджер сразу несколько функций. Отныне пользователи iPhone смогут устанавливать обои для отдельных чатов, пользоваться поиском стикеров и выбирать между тёмным и светлым режимами.

В новой версии мессенджера появилась функция установки фона для индивидуальных чатов. Если раньше смена фона осуществлялась глобально и применялась ко всем диалогам, то теперь разработчики реализовали возможность закрепить конкретную заставку для одного чата или группы.

Кроме того, встроенная галерея обоев получила ещё больше новых изображений, включая такие тематики, как природа, архитектура и графика.

Ещё в WhatsApp появилась возможность устанавливать обои в зависимости от используемой темы: светлой или тёмной. Также в мессенджере реализовали поиск по стикерам и новый стикерпак «Вместе дома». Приложение уже доступно в магазине App Store.

По материалам 4PDA
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