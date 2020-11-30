В 2020 году обновилось законодательство по противодействию отмыванию средств, полученных незаконным способом. В связи с этим изменился порядок и нормы подтверждения происхождения средств во время операций с недвижимостью, в том числе в случае ее покупки. Правила, ужесточающие финмониторинг, регламентированы Законом 361-IX.

Об этом пишет Dom.ria.

Кто должен подтверждать доход при покупке квартиры

Весной 2020 года предельная сумма транзакции, при которой покупатель должен подтвердить законность происхождения средств, увеличена со 150 тыс. грн до 400 тыс. грн. Но вместе с этим введен риск-ориентированный подход. Он означает, что финансовые учреждения должны по своему усмотрению и по собственным критериям анализировать клиента, чтобы не допустить проведение подозрительных операций.

Получается, что подтверждение дохода при покупке квартиры могут требовать у любого клиента, если он делает перевод на сумму от 400 тыс. грн. Вероятность того, что у вас попросят подтверждения, возрастает, если:

сумма вносится наличными;

банк не видит ваш доход, зарплату или она минимальна;

сумма транзакции значительно отличается от сумм, с которыми вы обычно имеете дело.

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Это не значит, что в любом из этих случаев банк вас проверит. Но вероятность того, что он попросит подтвердить источник дохода, достаточно высока.

Подтверждение доходов при покупке недвижимости на практике

Ситуация может выглядеть индивидуально. Банк может попросить справку о доходах у человека с достаточно высокой заработной платой, если усомнится в чистоте получения средств. Но одновременно – это же финансовое учреждение может пропустить такую ​​же транзакцию для покупателя с меньшей заработной платой, если видит, что по его счету регулярно проходили суммы, приемлемые для накопления на квартиру.

Как подтвердить доход при покупке квартиры

Если банк считает необходимым проверить ваш доход, он выдает специальную анкету для заполнения и просит приложить к ней документы, подтверждающие происхождение средств.

Среди таких документов могут быть:

справка о доходах;

декларация в налоговую;

документ об оформлении наследства;

копия договора купли-продажи недвижимости;

копия договора о сдаче имущества в аренду и т.д.

Поэтому доход можно подтверждать не только справкой об официальной заработной плате, но и любым другим документом, свидетельствующим о получении вами средств.

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Как купить квартиру без подтверждения дохода

Обычно доход при покупке квартиры подтверждать не требуется, если соблюдать следующие правила:

обращайтесь в банк-партнер строительной компании. Вносите сумму за квартиру, воспользовавшись услугами банка, сотрудничающего с застройщиком;

переводите средства с помощью своего банка. Если вы давний клиент банка, и он постоянно видит операции по вашему счету, это увеличивает лояльность с его стороны;