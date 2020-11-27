Рада разблокировала 100 млн евро кредита от правительства Польши

Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект №3039а, которым разблокировала кредит от правительства Польши.

За документ проголосовали 304 нардепа.

Речь идет о кредите на 100 млн евро, выделенном для реализации инфраструктурных проектов на пунктах пропуска через границу в западных регионах.

Закон предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс относительно ставки налога на добавленную стоимость по отдельным операциям на период реализации соответствующего договора с Польшей о предоставлении этого кредита. Соглашение о привлечении кредита правительства стран подписали еще в 2015 году.

Итак, временно по нулевой ставке НДС облагаются операции по поставке товаров/услуг на таможенной территории Украины, которые осуществляются непосредственно исполнителями, зарегистрированными в Польше, и их представительствами, зарегистрированными на таможенной территории Украины.

Операции облагаются налогом в соответствии с контрактами, заключенными во исполнение этого договора с заказчиками проектов по развитию пограничной дорожной инфраструктуры и обустройства пунктов пропуска украинско-польской границы и других проектов, которые будут согласованы сторонами договора и финансироваться в рамках отдельных контрактов между экспортерами из Польши и юридическими лицами – резидентами Украины.

Отметим, в рамках этого кредитного договора “Укравтодор” должен получить 68 млн евро (развитие дорожной инфраструктуры на подходах к 6 пунктам пропуска на украинско-польской государственной границе), Государственная таможенная служба – 25 млн евро (на обустройство пунктов пропуска “Шегени”, “Краковец”, “Рава-Русская”), Госпогранслужба – 7 млн евро (реконструкция 7 отделов ведомства).

Напомним, в августе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что Польша профинансирует ремонт дорог и пропускных пунктов на 100 млн евро во Львовской области.