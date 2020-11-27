0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 95 0

Рада разблокировала 100 млн евро кредита от правительства Польши

Рада разблокировала 100 млн евро кредита от правительства Польши

Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект №3039а, которым разблокировала кредит от правительства Польши.

За документ проголосовали 304 нардепа.

Речь идет о кредите на 100 млн евро, выделенном для реализации инфраструктурных проектов на пунктах пропуска через границу в западных регионах.

Закон предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс относительно ставки налога на добавленную стоимость по отдельным операциям на период реализации соответствующего договора с Польшей о предоставлении этого кредита. Соглашение о привлечении кредита правительства стран подписали еще в 2015 году.

Итак, временно по нулевой ставке НДС облагаются операции по поставке товаров/услуг на таможенной территории Украины, которые осуществляются непосредственно исполнителями, зарегистрированными в Польше, и их представительствами, зарегистрированными на таможенной территории Украины.

Операции облагаются налогом в соответствии с контрактами, заключенными во исполнение этого договора с заказчиками проектов по развитию пограничной дорожной инфраструктуры и обустройства пунктов пропуска украинско-польской границы и других проектов, которые будут согласованы сторонами договора и финансироваться в рамках отдельных контрактов между экспортерами из Польши и юридическими лицами – резидентами Украины.

Отметим, в рамках этого кредитного договора “Укравтодор” должен получить 68 млн евро (развитие дорожной инфраструктуры на подходах к 6 пунктам пропуска на украинско-польской государственной границе), Государственная таможенная служба – 25 млн евро (на обустройство пунктов пропуска “Шегени”, “Краковец”, “Рава-Русская”), Госпогранслужба – 7 млн евро (реконструкция 7 отделов ведомства).

Напомним, в августе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что Польша профинансирует ремонт дорог и пропускных пунктов на 100 млн евро во Львовской области.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Верховная Рада
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.