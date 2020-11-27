Ernest Airlines признали банкротом

Суд Милана признал бюджетную авиакомпанию Ernest Airlines банкротом.
Об этом сообщил авиационный регулятор Италии ENAC.
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Из сообщения следует, что кредиторы могут заявить свои претензии до 19 апреля 2021 года, а судебное заседание по их рассмотрению состоится 19 мая 2021 года.
Ernest Airlines прекратил полеты 11 января 2020 года — через несколько недель после того, как авиационные власти ENAC приняли решение приостановить действие лицензии лоу-коста.
В регуляторе тогда отметили, что санкции к авиакомпании не связаны с безопасностью полетов, поэтому Ernest Airlines разрешили выполнить рейсы в пиковый сезон новогодних каникул.
Лоу-кост являлся одним из основных игроков на рынке полетов между Италией и Украиной. Однако его деятельность была связана со скандалами из-за частых случаев задержек рейсов. Позже права на маршруты Ernest Airlines со стороны Италии получили Wizz Air и Ryanair, со стороны Украины — SkyUp.
Летом Ernest Airlines анонсировала планы по изменению модели бизнеса. Авиакомпания планировала к концу 2020 года стать оператором региональных самолетов ATR 72, отказавшись от лоу-кост модели на среднемагистральных авиалайнерах семейства Airbus A320.
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