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В Минфине обновили инструкцию по уплате ЕСВ

В Минфине обновили инструкцию по уплате ЕСВ

Министерство финансов Украины обнародовало на прошлой неделе проект приказа, согласно которому предлагается изложить в новой редакции инструкцию о порядке начисления и уплаты ЕСВ.

По словам юристов, критично в схеме уплаты единого соцвзноса ничего не поменяется, но бизнесу должно стать легче его платить, что тоже немаловажно в условиях тотальной регуляции и “коронакризиса”. Новация должна заработать уже в следующем году.

Принятые в 2020 году законодательные изменения обеспечивают реализацию законодательных прав некоторых категорий физических лиц, самозанятых лиц, в том числе физических лиц-предпринимателей, лиц, которые ведут независимую профессиональную деятельность, и членов фермерских хозяйств в части освобождения от уплаты за себя единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование при соответствующих условиях, установленных законом №2464 (с изменениями).

“В случае принятия инструкции в новой редакции к 01.01.2021 года – она будет действовать с 2021 года или с момента ее утверждения и принятия”, – рассказал управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько.

Кроме этого, по мнению юриста, принятие таких изменений в пользу частного сектора экономики во время пандемии будет только помогать развитию малого бизнеса.

“Следует отметить, что новой инструкцией будет предусмотрено право налогоплательщика осуществлять уплату ЕСВ на единый счет (по желанию непосредственно плательщика)”, – добавил Ясько.

По материалам УБР
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