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Минздрав не планирует продолжать карантин выходного дня

Минздрав не планирует продолжать карантин выходного дня

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ведомство не намерено продлевать карантин выходного дня.

Об этом Степанов заявил в эфире “Украина 24”.

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Министр сообщил, что окончательные результаты карантина выходного дня будут известны на следующей неделе.

“У нас инкубационный период составляет от 14 до 21 дня. В середине этой недели мы будем в состоянии дать предварительные результаты карантина выходного дня. Но напомню, что первые выходные прошли, когда практически не соблюдали карантин выходного дня”, – заявил он.

По словам министра, уже видна тенденция к уменьшению динамики заражения коронавирусом.

На вопрос, продлевать ли карантин выходного дня, Степанов ответил: “Не думаю, что мы будем подавать такое предложение”.

По материалам РБК-Украина
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