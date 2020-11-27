Минздрав не планирует продолжать карантин выходного дня

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ведомство не намерено продлевать карантин выходного дня.

Об этом Степанов заявил в эфире “Украина 24”.

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Министр сообщил, что окончательные результаты карантина выходного дня будут известны на следующей неделе.

“У нас инкубационный период составляет от 14 до 21 дня. В середине этой недели мы будем в состоянии дать предварительные результаты карантина выходного дня. Но напомню, что первые выходные прошли, когда практически не соблюдали карантин выходного дня”, – заявил он.

По словам министра, уже видна тенденция к уменьшению динамики заражения коронавирусом.

На вопрос, продлевать ли карантин выходного дня, Степанов ответил: “Не думаю, что мы будем подавать такое предложение”.