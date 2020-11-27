Пособие по безработице получают 20 тысяч киевлян

Пособие по безработице получают 20,2 тысячи человек в столице.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского центра занятости.

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“По данным Киевского городского центра занятости на 26 ноября, пособие по безработице в столице получали более 20,2 тысячи безработных”, – говорится в сообщении.

Так, среди тех, кто может рассчитывать на такое ​​пособие, минимальное, объемом 1000 гривен, получали почти 3,6 тыс. безработных, а максимальное пособие по безработице – 5,7 тыс. человек (28 процентов от всех безработных, получающих пособие).

Добавим, с 1 июля максимальный размер пособия по безработице составляет 8788 гривен. С 1 декабря в Украине максимальный размер пособия по безработице увеличивается до 9080 грн.

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