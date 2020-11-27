Пособие по безработице получают 20 тысяч киевлян

Пособие по безработице получают 20,2 тысячи человек в столице.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского центра занятости.
Читайте также: С начала карантина безработные украинцы получили более 13 млрд грн помощи
“По данным Киевского городского центра занятости на 26 ноября, пособие по безработице в столице получали более 20,2 тысячи безработных”, – говорится в сообщении.
Так, среди тех, кто может рассчитывать на такое пособие, минимальное, объемом 1000 гривен, получали почти 3,6 тыс. безработных, а максимальное пособие по безработице – 5,7 тыс. человек (28 процентов от всех безработных, получающих пособие).
Добавим, с 1 июля максимальный размер пособия по безработице составляет 8788 гривен. С 1 декабря в Украине максимальный размер пособия по безработице увеличивается до 9080 грн.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
На Банковой митингуют инвесторы "Аркады"5 ч. назад - 839 8
Правительство рассматривает вариант "интеллектуального локдауна", - Арахамия5 ч. назад - 1253 4
Как сэкономить на отопленииВчера, 14:02 - 3412 3
Снять жилье на Новый год: цены в Киеве, ЛьвовеВчера, 09:37 - 3053 2
В ОП заявили, что падение экономики за 2020 год не должно быть более 5%7 ч. назад - 111 2
В Украине начались продажи китайского кроссовера FAW X80 (фото)12 ч. назад - 4005
Гороховский озвучил возможную стоимость продажи проекта monobank2 ч. назад - 1851
Правительство рассматривает вариант "интеллектуального локдауна", - Арахамия5 ч. назад - 1253 4
Определена десятка самых надежных автобрендовВчера, 20:00 - 1230
Skoda Scala получила новый базовый двигатель и подешевела14 ч. назад - 997
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля4 ч. назад - 191 1
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 2393 4
В США разработана уникальная модель сердца25.11.2020, 14:23 - 571
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 1402 2
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 1106 11