Toyota представила седан на водороде (фото)

Японский автопроизводитель Toyota представил новый седан 2021 Toyota Mirai.

Об этом сообщает портал Car Buzz.

Отмечается, что внутри автомобиля установлены три бака, которые вместе могут держать до 56 кг водорода, что позволяет седану проехать более 644 км без подзарядки.

Общая мощность двигателя составляет 179 л.с., а крутящий момент равен 221 Нм. Седан разгоняется до «сотни» за 9,2 секунды, а его максимальная скорость не превышает 174 км в час.



Фото: Car Buzz

Стоимость одной модели 2021 Toyota Mirai не превышает 50 тысяч долларов США.



Фото: Car Buzz