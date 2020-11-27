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В бюджете не учли повышение зарплат медиков - Минздрав

В бюджете не учли повышение зарплат медиков - Минздрав

В бюджете на следующий год не учли предложение Минздрава о повышении зарплат медработникам, в ведомстве опасаются, что это приведет к оттоку специалистов.

Об этом в понедельник, 30 ноября, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

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Минздрав предлагал заложить в бюджете зарплату врача на уровне 23 тысяч гривен, медсестры – 17 тысяч, младшего медперсонала – 12 тысяч гривен.

“В редакции бюджета, которую Кабмин отправил на голосование в Верховную Раду, средства на такое повышение заработной платы не предусмотрены. Именно поэтому я за этот бюджет как министр здравоохранения не голосовал и не поддержал его”, – сказал Степанов.

В качестве примера низких зарплат медиков он привел Житомир, который посетил накануне. Там врач, который занимается больными острым мозговым инсультом, без доплат получает 5800-6000 тысяч грн.

“Любая другая европейская страна за такую работу платит 5-6 тысяч евро, то есть в 30 раз больше”, – добавил Степанов.

Он пообещал “биться до конца” за повышение зарплат медикам. Иначе, считает министр, Украину продолжат покидать квалифицированные врачи.

По материалам Корреспондент.net
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