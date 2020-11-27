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Кредиты онлайн: 5 правил безопасного кредитования

Кредиты онлайн: 5 правил безопасного кредитования

Вероятность получить займ в микрофинансовой организации (МФО) намного выше, чем в банке, поэтому спрос на быстрые онлайн-кредиты постоянно возрастает. Несмотря на предвзятое отношение некоторой части общества к микрозаймам, сотрудничество с МФО может быть успешным и выгодным. Что же нужно знать для того, чтобы оформить онлайн-кредит на карту безопасно и без потерь для личных финансов?

Выгодный кредит для грамотных заёмщиков

Секретом взаимовыгодного сотрудничества с микрокредитными компаниями является финансовая грамотность потребителя, именно она позволит избежать лишних рисков и переплат. МФО выдают небольшие по размеру займы (в среднем 3-5 тыс. грн.) на короткий срок (до 30-ти дней), причем наиболее клиентоориентированные из них предлагают новым заёмщикам практически беспроцентный кредит под 0,01% в день. 

Однако, по мнению Олега Кузьминова, директора компании Money4You, каждый кредит требует от заёмщика финансовой дисциплины: “Оформляя онлайн-кредит в Money4You под 0,01%, клиенты должны помнить, что это акционное предложение и оно действует в случае своевременного погашения. Подать заявку в Money4You можно за считанные минуты, мы каждый день работаем над тем, чтобы сделать сервис быстрее и удобнее, от клиента же требуется только ответственность и добросовестность.”

Правила успешного кредитования

Чтобы быстрый кредит не превратился в головную боль, нужно соблюдать всего 5 основных правил:

1. Цель кредита и оценка собственной платежеспособности. Принять решение об обращении к кредитору можно только тогда, когда понятно на какие цели будут потрачены деньги, насколько это актуально и, самое главное, – каковы источники погашения займа с процентами. Причем начать нужно именно с анализа платежеспособности, не руководствуясь эмоциональными желаниями или сиюминутными потребностями. 

2. Сотрудничество с надежной компанией. Чтобы не попасть в руки мошенников и выбрать наиболее выгодные условия, необходимо потратить время и рассмотреть хотя бы 6-7 предложений. Сотрудничать можно только с теми компаниями, которые официально зарегистрированы (лицензия от НБУ на выдачу кредитов физическим и/или юридическим лицам) и внесены в Реестр финансовых учреждений, а также имеют наиболее положительные отзывы. 

3. Анализ условий договора. Часто клиенты довольствуются информацией о процентной ставке и об общей сумме возврата по кредиту. Однако, стоит уделить внимание срокам возврата, возможности пролонгации или реструктуризации долга, суммам пеней и штрафов. Необходимо учесть, что даже небольшая просрочка может привести к значительным переплатам по кредиту. 

Просрочка может появиться из-за способа перечисления денег при возврате займа. За 5-10 минут деньги перечисляются с банковской карты или электронного кошелька, если же клиент воспользуется переводом через банковскую кассу, задержка может составить до 5 дней. Специалисты рекомендуют возвращать деньги за 1-2 дня до окончания срока договора.

Стоит рассмотреть предложения об акциях и скидках, которые компании предлагают своим постоянным клиентам. 

4. Планирование бюджета. Чтобы выделить необходимую сумму на погашение кредита, заемщику нужно реально представлять уровень своих расходов в месяц, и планировать бюджет наперед. Скорее всего придется сократить свои ежемесячные расходы или искать дополнительные источники дохода. 

5. Пролонгация кредита в случае проблем с возвратом. Платеж обязателен для заемщика, но невнимательность к срокам погашения или отсутствие планирования бюджета может привести к просрочке. В этом случае лучшим решением будет – поставить в известность кредитора и рассмотреть возможные варианты выхода из ситуации, например, в виде пролонгации кредита. Для этого достаточно войти в личный кабинет на сайте компании, оплатить проценты по займу или провести фиксированный платеж за услугу пролонгации и подписать дополнительное соглашение.

Сотрудничая таким образом с МФО, грамотный и ответственный заемщик может вовремя пополнить бюджет на выгодных условиях, избавив себя от финансовых проблем.

По материалам Money4you
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