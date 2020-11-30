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Назначение пенсии лицам с инвалидностью (стаж, возраст)

Назначение пенсии лицам с инвалидностью (стаж, возраст)

В соответствии со статьей 32 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» лица, которым установлена ​​инвалидность, имеют право на пенсию по инвалидности при наличии на время наступления инвалидности или на день обращения за пенсией предусмотренного этой статьей страхового стажа.

Об этом пишет Пенсионный курьер.

Продолжительность необходимого страхового стажа зависит от установленной группы инвалидности и возраста, в котором установлена ​​инвалидность.

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Для людей с инвалидностью III группы для назначения пенсии по инвалидности (в зависимости от возраста установления инвалидности) нужно иметь такой страховой стаж:

  • до достижения лицом 23 лет включительно – 1 год;
  • от 24 лет до достижения лицом 26 лет включительно – 2 года;
  • от 27 лет до достижения лицом 28 лет включительно – 3 года;
  • от 29 лет до достижения лицом 31 года включительно – 4 года;
  • от 32 лет до достижения лицом 33 лет включительно – 5 лет;
  • от 34 лет до достижения лицом 35 лет включительно – 6 лет;
  • от 36 лет до достижения лицом 37 лет включительно – 7 лет;
  • от 38 лет до достижения лицом 39 лет включительно – 8 лет;
  • от 40 лет до достижения лицом 42 лет включительно – 9 лет;
  • от 43 лет до достижения лицом 45 лет включительно – 10 лет;
  • от 46 лет до достижения лицом 48 лет включительно – 11 лет;
  • от 49 лет до достижения лицом 51 года включительно – 12 лет;
  • от 52 лет до достижения лицом 55 лет включительно – 13 лет;
  • от 56 лет до достижения лицом 59 лет включительно – 14 лет.

Пенсия по инвалидности III группы назначается в размере 50% пенсии по возрасту, начисленной в соответствии со статьями 27 и 28 Закона 1058.

Неработающим лицам с инвалидностью III группы в случае целесообразности и при наличии страхового стажа, указанного в абзаце первом части первой статьи 28 настоящего Закона (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) назначается пенсия по инвалидности в размере 100% пенсии по возрасту, исчисленной в соответствии со статьями 27 и 28 настоящего Закона.

Итак, поскольку Ваш страховой стаж составляет более 30 лет, то в случае увольнения с работы Вы будете иметь право на исчисление пенсии по инвалидности в размере пенсии по возрасту. Для назначения пенсии необходимо подать в территориальное управление Пенсионного фонда соответствующее заявление.

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По материалам Finance.UA
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