Звонят из "банков" и просят деньги от имени друзей: как спастись от мошенников

В Украине участились случаи мошенничества: украинцам названивают “банковские сотрудники”, пишут “друзья” в соцсетях с единственной целью: запугать и выманить как можно больше денег.
О том, какие схемы обмана действуют в Украине и как не стать жертвой, пишет OBOZREVATEL.
Взламывают соцсети и обзванивают украинцев. Всего за неделю в редакцию обратились сразу несколько украинцев, которые стали жертвами мошенников. Одна из читательниц смогла записать разговор со злоумышленником.
Звонили поздно вечером, мошенник уже знал имя жертвы. В отличие от настоящих сотрудников банков, преступник говорил на русском языке, обращался к женщине по имени. “Вам необходимо авторизоваться, подойти к терминалу, чтобы вас камера могла фотовидеорегистрировать. Вы когда брали карту, вас фотографировали”, – заявил мошенник. Женщина отказалась куда-либо идти, объясняя это тем, что сейчас в стране карантин.
Тогда злоумышленник предложил пройти “регистрацию” через Приват24 и обманом вынудил перевести ему 500 грн.
Если бы на карте было больше средств, украинка могла бы лишиться и большей суммы. “Мама занималась со своим студентом. Ей позвонили якобы из банка. Сказали, что нужно всего лишь проверить транзакцию. Попросили перевести средства на несколько карт. Она прямо на уроке сделала все, как ей сказали. Больше 50 тысяч гривен тремя порциями перевела. Обратились в полицию, в банк. Часть суммы, которую перевели одним из трех траншей, удалось вернуть”, – рассказала киевлянка Карина.
Часто обзвоном занимаются заключенные прямо из мест лишения свободы. Работает целая сеть, обзванивают всех подряд. Еще один популярный способ обмана: мошенники взламывают страницы украинцев в соцсетях, а потом от их имени пишут всем знакомым просьбу одолжить небольшую сумму.
Жертвой такой схемы стал и киевлянин Богдан. Его коллега написал ему в Facebook: попросил перевести 1800 грн на карту “до сегодняшнего вечера”. Молодой человек перевел деньги, а вскоре получил сообщение от того же коллеги: тот предупредил, что страница взломана и попросил не переводить деньги. Правда, оказалось слишком поздно.
Как спастись от мошенников Замдиректора ЕМА Олеся Данильченко рассказала: метод обмана, при котором украинцам звонят от имени Национального банка или любого финансового учреждения называется социально инженерией. Мошенники действуют тремя способами:
Эксперт советуется вообще не реагировать на звонки от имени банка. Как только вам звонят, прекращайте разговор или обращайтесь в свой банк по тому номера телефона, который указан на обратной стороне банковской карты.
Часто мошенники специально подбирают такие номера телефонов, которые похоже на банковские. НБУ опубликовал и свои советы:
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