Канадская Vermilion Energy отказалась от участия в совместных проектах с "Нафтогазом"

Канадская компания Vermilion Energy, совместно с которой “Нафтогаз” выиграл конкурсы на освоение Балаклейского и Ивановского нефтегазовых участков, решила не участвовать в проектах. Среди причин – существенное снижение цен на газ и нефть по сравнению с 2019 годом, пандемия коронавируса и глобальный экономический спад.
Об этом сообщает пресс-служба “Нафтогаз. Укргаздобыча”.
Отмечается, что “Нафтогаз” возьмет на себя весь объем обязательств по освоению Балаклейского и Ивановского участков, которые ранее планировал разделить с Vermilion Energy.
“За последние полтора года Vermilion Energy наладил с Нафтогазом тесные рабочие отношения. Мы были поражены техническими знаниями украинских специалистов, их глубоким погружением в совместные проекты и заботой о результате.
Несмотря на то, что Vermilion Energy решил не продолжать переговоры о подписании СРП, мы надеемся, что это не отразится негативно на планах Нафтогаза по разработке участков в соответствии с соглашениями. Надеемся на сотрудничество в будущем и успехи Украины на пути к энергонезависимости”, – отметил вице-президент по развитию бизнеса Vermilion Дженсон Тан.
“Кабмин может заключить соглашения с Нафтогазом, без участия Vermilion Energy, в соответствии с частью 2 ст. 12 Закона Украины “О соглашениях о разделе продукции”. В нем говорится, что в случае отказа одного из инвесторов от заключения соглашения оно по согласованию сторон может быть заключено с другими ее участниками после внесения соответствующих изменений в текст соглашения”, – добавили в “Нафтогазе”.
Также сообщается, что “Укргаздобыча” передала на окончательное согласование специальной Межведомственной комиссии проекты соглашений на разделе продукции (СРП) по четырем нефтегазовым участкам – Балаклейский, Ивановский, Бузовский и Берестянский.
“В кризисных условиях компания подтверждает готовность в течение первых 5 лет инвестировать в их разработку 3,6 млрд грн”, – говорится в сообщении.
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