Зеркаль сообщила, готовит ли Нафтогаз новый иск против Газпрома

Вопрос о переносе точки покупки газа на восточную границу Украины у Нафтогаза и Газпрома сейчас находится на этапе мирного решения. Если мирным путем его решить не удастся, будет судебный спор.

Об этом сказала советник председателя правления Нафтогаза Елена Зеркаль в ходе онлайн-брифинга “Пять лет газовой независимости Украины”.

“Мы не отказываемся от каких-либо возможностей защиты своих прав. Однако для того, чтобы сформировать спор, нужно пройти определенные шаги. И спор возникает тогда, когда вопрос невозможно решить мирным путем. Для нас перенос точек доступа на восточную границу сейчас находится на этапе мирного решения, именно с привлечением европейской стороны как модератора. Если эта работа будет невыполнима, и все стороны придут к выводу, что нет возможностей мирным путем решить этот вопрос, то действительно, мы будем защищать свои права в судебном порядке”, – сказала Зеркаль.

Она также упомянула о деле в отношении активов компании в Черном море.

“Сейчас мы как Нафтогаз продолжаем наше дело в арбитраже по защите наших активов в Черном море. Очень важно будет потом обеспечить получение денег от России, потому что Россия и является стороной этого спора. А для этого мы должны доказать всем, что мы также защищаем инвестиции, мы также является надежным партнером, и верховенство права для нас – не просто лозунг”, – отметила советник председателя правления компании.