Бюджет-2021: что изменилось

Частично Правительство решило сократить расходы госбюджета-2021 благодаря отсрочке повышения минимальной заработной платы до декабря 2021 года.
Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики.
Напомним, что Кабмин увеличил доходы бюджета на 21 млрд гривен, а расходы уменьшил на 12,8 миллиарда.
Так, больше всего правительство добавило к субвенции на соц-эконом развития – 6 миллиардов гривен.
На 2 млрд грн увеличились расходы на прокуратуру. Еще дополнительные 1,5 миллиарда предусмотрели на создание современной клинической базы для лечения онкобольных в Национальном институте рака. На проектирование аэропорта аэропорта “Днепропетровск” также добавили 1,4 миллиарда грн.
Наибольшую экономию по расходам в 8,5 миллиарда грн Правительство планирует обеспечить за счет выплаты пенсий. Одна из причин, которую называют в Центре, – перенос сроков повышения минимальной заработной платы до 6500 грн на 1 декабря 2021, ведь часть пенсионных выплат привязана именно к “минималки”.
По той же причине сократили образовательную субвенцию местным бюджетам на 2,3 миллиарда гривен.
На 4,9 миллиарда грн планируется уменьшить расходы на Государственный фонд регионального развития, на 2,3 миллиарда грн.
Правительство предлагает вернуть предельный размер предоставления государственных гарантий, и установить эту “потолок” на уровне 88,7 миллиарда грн – в проекте к первому чтению “потолка” не было, хотя он требуется Бюджетным кодексом. По Кодексу, он должен быть меньше 3% плановых доходов общего фонда. Сейчас предложенный “потолок” достигает 8% запланированных доходов.
Госгарантии рассматриваются, в частности, как способ для обеспечения выполнения долговых обязательств “по зеленым кредитам”.
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