Мошенники обманули украинцев на полмиллиона гривен

Пятеро фигурантов из разных областей Украины продавали в сети Интернет несуществующие товары. Злоумышленники требовали от покупателей предоплату, а после получения денег – исчезали.

Об этом сообщает пресс-центр МВД Украины.

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Сотрудники противодействия киберпреступности Волынской, Запорожской и Львовской областей совместно со следователями полиции разоблачили пятерых человек в интернет-мошенничестве.

Так, трое жителей Луцка в соцсети предлагали к покупке несуществующую женскую одежду. В Запорожье киберполицейские разоблачили местного жителя, который создал собственный вебсайт, где обманывал покупателей под предлогом продажи мебели. Житель Львова размещал объявления о продаже несуществующих товаров в групповых тематических чатах в мессенджерах. Мужчина предлагал к покупке кроссовки по значительно заниженным ценам. Такую стоимость аргументировал тем, что он является «оптовым поставщиком».

Во всех случаях злоумышленники требовали от покупателей полную или частичную предоплату на карточки. После получения денег, фигуранты блокировали клиентов и не выполняли своих обязательств.

По предварительным подсчетам, злоумышленники обманули более 120 покупателей. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет более полумиллиона гривен.

В домах фигурантов правоохранители провели обыски и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и банковские карточки, которые использовались в преступной деятельности.

По всем фактам возбуждены уголовные производства по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.