Рожкова объяснила, почему Украина не получит денег МВФ в 2020 году

Украина не получит транш Международного Валютного Фонда в 2020 году, так как все необходимые процедуры физически не могут быть завершены за такой короткий период времени.

Об этом в интервью Украинскому радио сказала первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

“Сотрудничество с Международным валютным фондом продолжается, и это – абсолютная правда. В течение всего этого времени, с того момента, когда мы получили первый транш в рамках подписанного соглашения, мы продолжали постоянную коммуникацию с Международным валютным фондом по вопросам тех задач, которые есть в подписанном меморандуме, как они выполняются, какие есть планы и т.д.”, – сказала Рожкова.

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По ее словам, сама программа, в которой Украина работает с МВФ, предусматривает определенные этапы. Эти этапы предусматривают период, когда МВФ оценивает, как Украина выполнила взятые на себя обязательства, и только после этого выделяет определенный транш.

“Так вот, этап, к которому мы сейчас приближаемся, это – пересмотр программы. Только после него возможен и будет транш. То что сказал Тимофей (Милованов – ред.) – он сказал, что мы физически по времени не успеваем получить деньги в этом году. Это тоже правда, потому что существуют процедуры у Фонда, сколько времени занимает пересмотр, сколько готовятся документы, когда они подаются на рассмотрение совета директоров. Только после этого происходит выделение средств. Поэтому учитывая, что мы сегодня с вами, уже почти 1 декабря, и знаем о том, что с 25 декабря начинаются рождественские праздники в Европе, затем новогодние праздники, – мы физически не успеваем завершить эту процедуру с получением денег в этом году”, – сказала первый заместитель главы НБУ.

Напомним, советник руководителя Офиса Президента Тимофей Милованов высказал мнение, что до конца 2020 года Украине не стоит рассчитывать на транш Международного валютного фонда.

Кроме того, ранее стало известно, что Министерство финансов успешно завершило переговоры с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021, что было одной из главных предпосылок для получения очередного транша.