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Украинцев без счетчиков могут отключить от газа: как получить прибор бесплатно

Украинцев без счетчиков могут отключить от газа: как получить прибор бесплатно

Украинцам по закону должны устанавливать индивидуальный газовый счетчик бесплатно – за бюджетные средства или за счет облгазов. Прибор поможет сэкономить на отоплении зимой.

Такая норма предусмотрена законом “Об обеспечении коммерческого учета природного газа”, пишет OBOZREVATEL.

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Документ предусматривает бесплатную установку счетчиков для населения: это должно происходить за счет газораспределительных компаний или за счет бюджета. Такие расходы включаются в тариф “на распределение газа”. Поэтому людям нужно обращаться к своему облгазу с заявлением об установлении индивидуального счетчика в своем доме.

В то же время украинцы могут установить счетчик газа самостоятельно. В этом случае, согласно закону, все расходы должен компенсировать облгаз. Правда, механизм такого возмещения пока отсутствует.

Что делать, если счетчик не работает. Периодическую проверку счетчика нужно проводить с интервалом, указанным в его паспорте, который в большинстве случаев составляет восемь лет.

Решение о ремонте прибора принимает облгаз. Если было решено отремонтировать счетчик, тогда проблема должна быть решена за два месяца после снятия устройства. На это время устанавливается временный счетчик из обменного фонда предприятия.

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В случае, если прибор невозможно отремонтировать, облгаз должен в течение 15 рабочих дней бесплатно установить свой счетчик газа. Кроме того, предприятие обязано вернуть потребителю его прибор и предоставить письменное уведомление о том, что счетчик не подлежит ремонту.

Если же гражданин вовремя передал счетчик на проверку, а облгаз своевременно не установил прибор, можно смело обращаться с жалобой в НКРЭКУ. Этот орган будет обязан проверить, не нарушило ли предприятие нормы Кодекса газораспределительных систем.

По материалам Обозреватель
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