С декабря банки начнут принимать электронные паспорта

Национальный банк Украины осовременил несколько норм, связанных с проведением кассовых операций банков и инкассаторских компаний.
Об этом говорится в сообщении регулятора.
Что именно изменится:
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Зачем это: такие новации будут способствовать упрощению проведения кассовых операций банков во время обслуживания клиентов, а также улучшению качества наличности национальной валюты, находящейся в обращении.
Соответствующие нормы содержит Постановление Правления Национального банка Украины от 23 ноября 2020 года № 148 “Об утверждении Изменений в Инструкцию о ведении кассовых операций банками в Украине”, которое вступает в силу с 1 декабря 2020 года.
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