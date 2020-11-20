С декабря банки начнут принимать электронные паспорта

Национальный банк Украины осовременил несколько норм, связанных с проведением кассовых операций банков и инкассаторских компаний.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Что именно изменится:

при осуществлении кассовых операций для идентификации и верификации клиента или его представителя банки смогут использовать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении “Дія” (в порядке, определенном нормативно-правовым актом Нацбанка по вопросам осуществления банками финансового мониторинга);

упрощается процедура приема банками на исследование сомнительных относительно подлинности и платежности банкнот и монет национальной валюты и сомнительных относительно подлинности банкнот иностранной валюты. В соответствующей справке вместо паспортных данных клиент должен предоставить контактную информацию (номер телефона и/или электронный адрес);

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на инкассаторские компании будут распространены отдельные требования, которые ранее касались только банков. Речь идет о необходимости изъятия и передачи сомнительных банкнот для проведения исследований в НБУ , а также изъятия и передачи банкнот, окрашенных специальным раствором вследствие несанкционированного вмешательства в спецустройство для хранения ценностей, в правоохранительные органы.

Зачем это: такие новации будут способствовать упрощению проведения кассовых операций банков во время обслуживания клиентов, а также улучшению качества наличности национальной валюты, находящейся в обращении.

Соответствующие нормы содержит Постановление Правления Национального банка Украины от 23 ноября 2020 года № 148 “Об утверждении Изменений в Инструкцию о ведении кассовых операций банками в Украине”, которое вступает в силу с 1 декабря 2020 года.

Ранее Finance.ua сообщал о том, что “Дія” можно будет использовать вместо паспорта во время перелетов по Украине.