ПФУ завершил финансирование пенсий ноября

25 ноября 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий ноября.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в FACEBOOK.

На пенсионные выплаты сейчас было направлено 1,5 млрд грн.

При этом обеспечено финансирование пенсий ноября на общую сумму 39,6 млрд грн.

В ПФУ отметили, что выплата пенсий будет произведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

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Напомним, средний размер пенсий украинцев за квартал вырос на 17 гривен. Средний размер выплаты для 11,220 млн пенсионеров в октябре составил 3410 гривен.

Ранее сообщалось, что Министерство социальной политики Украины работает над новым механизмом расчета выплат для пенсионеров, у которых 40 лет стажа и более, но были низкие зарплаты.

Предусматривается, что таким пенсионерам размер выплат будут рассчитывать отдельно за период страхового стажа до 1 июля 2000 года и после этой даты.

Справка Finance.ua:

Министерство социальной политики разработало календарь повышения пенсий. Первое повышение – с января 2021 года минимальная пенсия вырастет с 2100 грн до 2400 грн. Далее в марте проведут индексацию. Параметры индексации будут решаться в феврале.