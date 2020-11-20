ПФУ завершил финансирование пенсий ноября

25 ноября 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий ноября.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства в FACEBOOK.
На пенсионные выплаты сейчас было направлено 1,5 млрд грн.
При этом обеспечено финансирование пенсий ноября на общую сумму 39,6 млрд грн.
В ПФУ отметили, что выплата пенсий будет произведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.
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Напомним, средний размер пенсий украинцев за квартал вырос на 17 гривен. Средний размер выплаты для 11,220 млн пенсионеров в октябре составил 3410 гривен.
Ранее сообщалось, что Министерство социальной политики Украины работает над новым механизмом расчета выплат для пенсионеров, у которых 40 лет стажа и более, но были низкие зарплаты.
Предусматривается, что таким пенсионерам размер выплат будут рассчитывать отдельно за период страхового стажа до 1 июля 2000 года и после этой даты.
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