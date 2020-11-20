Украина не относится к странам, которым G20 замораживает долги - Минфин

Украина не относится к странам с низким доходом по классификации Всемирного банка, в отношении которых страны «Большой двадцатки» инициировали замораживание долгов до июня 2021 года.
Об этом сообщили в Министерстве финансов.
“Инициатива стран «Большой двадцатки» по приостановлению обслуживания долгов перед официальными кредиторами до середины 2021 года особо уязвимыми странами касается стран с низким доходом по классификации Всемирного банка, к которым Украина не относится. Мы планируем выполнять наши долговые обязательства и придерживаться Среднесрочной стратегии управления государственным долгом, используя диверсифицированные источники привлечения средств”, – пояснили в Минфине.
В министерстве также подчеркнули, что Украина вошла в глобальный финансово-экономический кризис, вызванный распространением коронавируса, со значительно более сильными макроэкономическими показателями, чем во время предыдущих экономических кризисов. В частности, благодаря безопасному уровню показателя государственного долга к ВВП. По результатам 2019 года показатель государственного долга к ВВП Украины снизился до 44,3%, государственного и гарантированного государством долга – до 50% (по сравнению с 80% в 2016 году).
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