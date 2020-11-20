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Каких специалистов ищут в Украине этой осенью

Каких специалистов ищут в Украине этой осенью

Онлайн-сервис заказа услуг Kabanchik.ua проанализировал, каких специалистов в Украине ищут в сети этой осенью и сколько готовы платить за их услуги.

ТОП востребованных специалистов

  • С сентября по ноябрь на услуги репетиторов было создано 3 тыс. заказов, что на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 90% больше, чем за последние два месяца лета.
  • Часто искали и автоинструкторов. По сравнению с прошлым годом их востребованность выросла на 45%. Это объясняется тем, что многие украинцы опасаются введения осенью жесткого карантина и ограничения работы общественного транспорта, поэтому учатся водить машину заранее.
  • Спрос на онлайн-преподавателей по школьным предметам вырос на 34%. В основном их ищут для подготовки к ЗНО, а также чтобы помочь ученикам подтянуть знания по одной из основных школьных дисциплин. Несмотря на популярность, средний чек в категории просел на 33% – 660 грн.
  • Осенью на мастеров по ремонту бытовой техники было 15 тыс. заказов. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний чек вырос на 17% – 440 грн. Чаще всего специалистов нанимали чтобы отремонтировать бойлеры, холодильники, пылесосы, стиральные и посудомоечные машины. Всего на услуги мастеров по ремонту бытовой техники за первые два месяца осени украинцы потратили почти 7 млн грн.
  • Больше работы и у специалистов по мебели. Спрос на ремонт, сборку, перетяжку, изготовление и реставрацию мебели вырос на 23%. Несмотря на ажиотаж, средний чек за услуги не изменился – 1220 грн.
  • Спрос на строительные услуги по сравнению с прошлым годом вырос на 10%, но средний чек остался на уровне прошлого года – 4700 грн.
  • “Домашний мастер”. В этой категории наиболее востребованы услуги сантехников, электриков и “мужей на час”- мастеров по решению мелких домашних дел: установить полку, собрать диван или повесить жалюзи. Таких специалистов нанимают, чтобы делегировать рутинные задачи по дому и сэкономить время для семьи и друзей.
По материалам Finance.UA
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