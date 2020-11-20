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Источники назвали себестоимость iPhone 12

Источники назвали себестоимость iPhone 12

Себестоимость нового смартфона от Apple – iPhone 12 – составляет менее 400 долларов. При этом самым дорогим его компонентом оказался OLED-дисплей, который оценили в 70 долларов (почти 2 тысячи гривен). Об этом сообщают источники, ссылаясь на отчет Nikkei, пишет ITHome.

Эксперты оценили себестоимость iPhone 12 в 373 доллара (10 600 гривен). Стоимость однокристальной платформы Apple A14 Bionic составляет 40 долларов (1100 гривен). Оперативную память SK Hynix оценили в 12,8 доллара (360 гривен), флэш-память производства Samsung – 19,2 доллара (540 гривен), датчики CMOS производства Sony – 8 долларов (66 гривен). Кстати, большинство компонентов закупается у южнокорейских компаний.

Также стоит добавить, что на розничную цену устройства приходятся затраты на разработку компонентов, рекламу, маркетинг, логистику и еще много аспектов.

Базовая версия iPhone 12 на американском рынке оценена в 799 долларов (22 400 гривен).
В Украине цена на iPhone 12 стартует от 29 999 гривен.

По материалам Телеканал новин 24
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