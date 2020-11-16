Рыночная стоимость Tesla впервые переступила отметку в $500 млрд

Акции производителя электромобилей Tesla продолжают стремительно расти на фоне новостей о будущем присоединении компании к индексу S&P 500 – во вторник рыночная стоимость Tesla впервые перешагнула отметку в 500 млрд долларов.
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что акции Tesla в этом году выросли почти на 550% – рост акций помог основателю компании Илону Маску прибавить к своему собственному капиталу 100,3 млрд долларов и обогнать Билла Гейтса в рейтинге богачей, став вторым богатейшим человеком мира.
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“Акции Tesla выросли на 4,1% на бирже в Нью-Йорке в начале торгов, достигнув рекордно высоких показателей в 543,17 долларов за акцию и увеличив ее рыночную капитализацию до более чем 506 млрд долларов”, – пишет агентство.
При этом отмечается, что Tesla должна присоединиться к индексу S&P 500 21 декабря. Goldman Sachs Group Inc. заявляет, что присоединение Tesla может вызвать спрос на 8 миллиардов долларов из фондов взаимных инвестиций с большой капитализацией.
“Акции производителей электромобилей и других связанных компаний по всему миру также охотно покупают с оптимизмом, что в автомобильном секторе в ближайшие десятилетия будут господствовать электромобили. Это в сочетании с высокими оценками Tesla подталкивает инвесторов к менее известным именам, которые могут получить выгоду от возможностей роста сектора”, – пишут аналитики Bloomberg.
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