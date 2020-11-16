Билл Гейтс сообщил, когда заработают почти все вакцины от коронавируса

Глава Microsoft говорит, что теперь основная задача – уберечься от болезни до весны, чтобы не войти в число последних жертв коронавируса.

Соучредитель компании Microsoft и благотворительного фонда Билл Гейтс дал оптимистический прогноз по поводу того, когда заработают вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Cnet.

Известно, что первые два кандидата на вакцину от Pfizer и Moderna, скорее всего, в первую очередь получат разрешение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA. Препараты продемонстрировали около 95% эффективности в борьбе с COVID-19. Но Гейтс также возлагает надежды и на другие разработки, не попавшие в заголовки газет по всему миру, среди которых вакцины от AstraZeneca, Johnson & Johnson и Novavax.

“Почти все вакцины будут работать, и с очень высоким уровнем эффективности. Я оптимистично настроен и считаю, что к февралю все они будут признаны эффективными и безопасными”, – говорит Гейтс.

Он также предупреждает, что миру не стоит расслабляться на фоне новостей о создании вакцин.

“Мы должны быть очень осторожными в следующие 6 месяцев”, – предупреждает Гейтс. Он считает, что в США на протяжении зимы ежедневная смертность от коронавируса будет все еще превышать 2 тысяч.

Гейтс также считает, что проблемы с тестированием и распространением вакцин будут решены.

“Со временем вы выйдем на уровень (вакцинации, – ред.) более 70%, который нам нужен, чтобы остановить распространение вируса”, – подчеркивает миллиардер.

Кроме этого, Гейтс также призвал людей соблюдать все меры предосторожности в ожидании вакцины.

“Вы знаете, постарайтесь, чтобы в вашей семье не было последних смертей в этой пандемии, мы должны дождаться весны, когда вакцина действительно начнет сокращать статистику”, – подытожил Гейтс.