0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 437 0

Билл Гейтс сообщил, когда заработают почти все вакцины от коронавируса

Билл Гейтс сообщил, когда заработают почти все вакцины от коронавируса

Глава Microsoft говорит, что теперь основная задача – уберечься от болезни до весны, чтобы не войти в число последних жертв коронавируса.

Соучредитель компании Microsoft и благотворительного фонда Билл Гейтс дал оптимистический прогноз по поводу того, когда заработают вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Cnet.

Известно, что первые два кандидата на вакцину от Pfizer и Moderna, скорее всего, в первую очередь получат разрешение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA. Препараты продемонстрировали около 95% эффективности в борьбе с COVID-19. Но Гейтс также возлагает надежды и на другие разработки, не попавшие в заголовки газет по всему миру, среди которых вакцины от AstraZeneca, Johnson & Johnson и Novavax.

“Почти все вакцины будут работать, и с очень высоким уровнем эффективности. Я оптимистично настроен и считаю, что к февралю все они будут признаны эффективными и безопасными”, – говорит Гейтс.

Он также предупреждает, что миру не стоит расслабляться на фоне новостей о создании вакцин.

“Мы должны быть очень осторожными в следующие 6 месяцев”, – предупреждает Гейтс. Он считает, что в США на протяжении зимы ежедневная смертность от коронавируса будет все еще превышать 2 тысяч.

Гейтс также считает, что проблемы с тестированием и распространением вакцин будут решены.

“Со временем вы выйдем на уровень (вакцинации, – ред.) более 70%, который нам нужен, чтобы остановить распространение вируса”, – подчеркивает миллиардер.

Кроме этого, Гейтс также призвал людей соблюдать все меры предосторожности в ожидании вакцины.

“Вы знаете, постарайтесь, чтобы в вашей семье не было последних смертей в этой пандемии, мы должны дождаться весны, когда вакцина действительно начнет сокращать статистику”, – подытожил Гейтс.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.