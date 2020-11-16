Главу службы безопасности Apple подозревают во взяточничестве

Начальника службы безопасности Apple Томаса Мойера обвиняют в попытке дать взятку в размере 200 iPad сотрудникам полиции в обмен на разрешения для ношения оружия.

Об этом сообщает CNN.

Прокуратура округа Санта-Клара (Калифорния) выяснила, что в 2019 году двое полицейских отказывались выдавать разрешения на оружие до тех пор, пока они не получат что-то ценное. Тогда Мойер предложил дать 200 айпадов примерно на 70 тысяч долларов, говорят прокуроры.

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Адвокат Мойера Эд Суонсон назвал обвинения «безосновательными», заявив, что «Том – трудолюбивый, порядочный человек, который много лет служит своей общине и стране».

Томас Мойер работает в Apple уже на протяжении 14 лет, с 2013 года он возглавляет службу безопасности компании. В Apple сказали, что провели собственное внутреннее расследование и не выявили нарушений.

По словам Суонсона, Мойер действительно обращался в полицию за разрешениями. Он хотел, чтобы у нескольких сотрудников было оружие после того, как в некоторых технологических компаниях произошли перестрелки в 2018 году, но айпадов не предлагал правоохранителям, передает Sky News.

Суд в округе должен объявить приговор по делу 11 января 2021 года.