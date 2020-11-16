Сколько платят за газ в Украине и в странах ЕС

Цены на природный газ для домохозяйств в странах Европейского союза (ЕС) в первой половине 2020 года были стабильными и составили 6,6 евро за 100 кВт⋅ч. В переводе на кубометры это примерно 680 евро за 1 тыс. кубометров.
Об этом сообщает Евростат.
По данным статистического ведомства ЕС, выраженные в евро средние цены на газ для домашних хозяйств в первой половине 2020 года были самыми низкими в Латвии, Венгрии и Румынии (3,2 евро за 100 кВт⋅ч) и Литве (3,6 евро), а самыми высокими – в Нидерландах (10,0 евро), Швеции (9,8 евро), Франции (7,9 евро) и Дании (7,5 евро).
Налоги и сборы составили 33% счетов за газ, взимаемых с домохозяйств в ЕС в первой половине 2020 года. Евростат дает цены по 24 странам ЕС.
Таким образом, цены на газ в среднем в странах ЕС были в 3,7 раза выше, чем для населения в Украине. Средняя цена природного газа для бытовых потребителей в первом полугодии 2020 года составила 5 299,2 грн (с НДС) за 1 тыс. куб. м, что по официальному курсу НБУ составляет 185,2 евро за 100 кВт⋅ч.
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