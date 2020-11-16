Стоимость Bitcoin впервые за 3 года достигла 19 тысяч долларов

Курс биткоина во вторник, 24 ноября, на торгах впервые с 2017 года достиг отметки в 19 тысяч долларов, только в ноябре биткоин подорожал почти на 40%, а в целом с начала года – на 160%.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные торгов.
Согласно графику Reuters, биткоин достиг отметки в 19,072 долларов.
Ранее стоимость самой популярной криптовалюты – Bitcoin – достигла своего максимума в 2020 году, превысив отметку в 18 тысяч долларов.
С начала 2020 года Bitcoin подорожал более чем в два раза – с 7,3 тысяч до 15,6 тысяч долларов. Наиболее резко курс главной криптовалюты стал расти в начале осени. С сентября по ноябрь он вырос на 55% и сегодня колеблется в пределах 15,3-15,6 тыс. долларов за одну виртуальную монету.
В декабре 2017 года один Bitcoin покупали за 19,9 тыс. долларов. Это был исторический максимум.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине могут увеличить акциз на дизтопливо - бизнесменВчера, 16:04 - 1929 12
В Минздраве планируют ввести электронный рецепт на антибиотикиВчера, 17:23 - 622 7
Нацбанк против создания единого реестра счетов и банковских сейфовВчера, 16:33 - 889 7
В Украине цены на "коронавирусные" тесты завышены в десятки раз - СМИ2 ч. назад - 564 4
В приложении monobank появилась новая функция5 ч. назад - 1571 3
Как будет работать накопительная пенсионная система: законопроектВчера, 20:01 - 2930 2
Как уплачивается транспортный налог, если автомобиль приобретен на протяжении годаВчера, 14:37 - 2440
В Украине могут увеличить акциз на дизтопливо - бизнесменВчера, 16:04 - 1929 12
"Укрзализныця" запустит из Киева новый "Интерсити"6 ч. назад - 1906
В приложении monobank появилась новая функция5 ч. назад - 1571 3
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 766 2
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 663 1
SpaceX запустила регулярный маршрут в космос16.11.2020, 12:10 - 852
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)13.11.2020, 11:56 - 4142 22
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)12.11.2020, 11:57 - 1351