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Стоимость Bitcoin впервые за 3 года достигла 19 тысяч долларов

Стоимость Bitcoin впервые за 3 года достигла 19 тысяч долларов

Курс биткоина во вторник, 24 ноября, на торгах впервые с 2017 года достиг отметки в 19 тысяч долларов, только в ноябре биткоин подорожал почти на 40%, а в целом с начала года – на 160%.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные торгов.

Согласно графику Reuters, биткоин достиг отметки в 19,072 долларов.

Ранее стоимость самой популярной криптовалюты – Bitcoin – достигла своего максимума в 2020 году, превысив отметку в 18 тысяч долларов.

С начала 2020 года Bitcoin подорожал более чем в два раза – с 7,3 тысяч до 15,6 тысяч долларов. Наиболее резко курс главной криптовалюты стал расти в начале осени. С сентября по ноябрь он вырос на 55% и сегодня колеблется в пределах 15,3-15,6 тыс. долларов за одну виртуальную монету.

В декабре 2017 года один Bitcoin покупали за 19,9 тыс. долларов. Это был исторический максимум.

По материалам Економічна Правда
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