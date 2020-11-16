Новая украинская авиакомпания планирует начать полеты в декабре-январе

В Украине создается новая авиакомпания – Bees Airline. Сейчас компания проходит сертификацию в Государственной авиационной службе.

Об этом сообщает ЦТС.

По информации портала Минтранс, новый перевозчик уже взял в лизинг первые два самолета Boeing 737-800.

“В следующем году мы хотим взять еще два воздушных судна. А на 2022 год мы рассчитываем, что в нашем парке будет уже шесть самолетов”, – сообщил директор Bees Airline Евгений Хайнацкий в комментарии изданию. До июля текущего года он руководил украинской авиакомпанией SkyUp Airlines.

Bees будет базироваться в аэропорту Киев им. И. Сикорского. “Он довольно удачно расположен, многим киевлянам удобнее добираться сюда, а не в Борисполь”, – поясняет Хайнацкий.

Сейчас компания ожидает передачи самолетов, которые стоят в Польше в аэропорту Жешува. Раньше их использовала авиакомпания МАУ.

Первые рейсы Bees запустит в Египет и начнет работу как чартерный перевозчик. Сейчас у компании подписаны договора с двумя туроператорами (один из них Tez Tour Ukraine).

“Старт полетов зависит от того, как быстро мы получим сертификат эксплуатанта. Если до 22 декабря, то мы запустим чартерные рейсы на праздники. Если нет, то полетим в районе 15 января”, – добавил Хайнацкий.

Также сообщается, что полноценный старт компания планирует на апрель 2021 года, когда Bees начнет выполнять регулярные рейсы.

Сейчас перевозчик разрабатывает программу полетов на летний период. “Не могу пока назвать конкретные направления. Но для примера скажу, что мы рассматриваем Батуми – туда могут летать не только туристы, но и украинцы, которые владеют недвижимостью в Грузии”, подытожил директор Bees Airline.