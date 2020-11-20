0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 155 0

В Украине могут увеличить акциз на дизтопливо - бизнесмен

В Украине могут увеличить акциз на дизтопливо - бизнесмен

Народные депутаты намерены увеличить ставку акцизного налога на дизельное топливо до €239,5 за 1 тыс. л. Рост будет прописан в новом законопроекте, который разрабатывается при участии представителей рынка экологических видов транспорта. Сейчас акциз составляет €139,5.

Об этом сообщил в Facebook директор “Укравтономгаз” Андрей Дорофеев.

“Ждем законопроект по увеличению акцизного налога на дизельное топливо на €100 на 1 тыс. литров”, – отметил бизнесмен.

Читайте также: Как уплачивается транспортный налог, если автомобиль приобретен на протяжении года

Примечательно, что участники рынка сжиженного газа анонсировали свежий законопроект с новыми ставками акциза, но подробности обещают в конце этой недели.

По словам директора компании “Укравтономгаз”, данный документ решит три таких вопроса:

  • поступления в бюджет превысят 29 млрд грн в год. Учитывается, что потребление дизельного топлива в 2019-м превысило 8,62 млн куб. м, или 6,99 млн т.
  • дополнительный $1 млрд поступлений можно направить на экологические проекты, в частности, коммунальный дизельный транспорт перевести на метан или закупить новые электроавтобусы;
  • в ближайшие несколько лет уменьшится число дизельных автомобилей в Украине. Увеличение стоимости ДТ приведет к снижению количества импортных легковушек с дизельными двигателями.

При этом дизельное топливо в Украине может подорожать на 4 грн/л. Это увеличение можно ограничить 2 грн/л, приняв закон об ограничении среднемесячной маржи АЗС до 20%.

Примечательно, сейчас на дизеле и бензине продавцы накручивают более 30%, а на сжиженном газе – до 20%.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.