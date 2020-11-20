В Украине могут увеличить акциз на дизтопливо - бизнесмен

Народные депутаты намерены увеличить ставку акцизного налога на дизельное топливо до €239,5 за 1 тыс. л. Рост будет прописан в новом законопроекте, который разрабатывается при участии представителей рынка экологических видов транспорта. Сейчас акциз составляет €139,5.

Об этом сообщил в Facebook директор “Укравтономгаз” Андрей Дорофеев.

“Ждем законопроект по увеличению акцизного налога на дизельное топливо на €100 на 1 тыс. литров”, – отметил бизнесмен.

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Примечательно, что участники рынка сжиженного газа анонсировали свежий законопроект с новыми ставками акциза, но подробности обещают в конце этой недели.

По словам директора компании “Укравтономгаз”, данный документ решит три таких вопроса:

поступления в бюджет превысят 29 млрд грн в год. Учитывается, что потребление дизельного топлива в 2019-м превысило 8,62 млн куб. м, или 6,99 млн т.

дополнительный $1 млрд поступлений можно направить на экологические проекты, в частности, коммунальный дизельный транспорт перевести на метан или закупить новые электроавтобусы;

в ближайшие несколько лет уменьшится число дизельных автомобилей в Украине. Увеличение стоимости ДТ приведет к снижению количества импортных легковушек с дизельными двигателями.

При этом дизельное топливо в Украине может подорожать на 4 грн/л. Это увеличение можно ограничить 2 грн/л, приняв закон об ограничении среднемесячной маржи АЗС до 20%.

Примечательно, сейчас на дизеле и бензине продавцы накручивают более 30%, а на сжиженном газе – до 20%.