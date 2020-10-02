0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 133 0

Как уплачивается транспортный налог, если автомобиль приобретен на протяжении года

Как уплачивается транспортный налог, если автомобиль приобретен на протяжении года

За автомобиль, приобретенный в течение года, транспортный налог уплачивается пропорционально количеству месяцев, которые остались до конца года, начиная с месяца, в котором проведена регистрация транспортного средства.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в г. Киеве.

Какие авто облагаются налогом? В соответствии с Налоговым кодексом Украины объектом обложения транспортным налогом являются легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 01 января налогового (отчетного) года.

Читайте также: Налог на машины предлагают расширить: кого Кабмин хочет обязать платить 25 тысяч гривен

Ставка налога устанавливается из расчета на календарный год в размере 25000 гривен за каждый легковой автомобиль, являющийся объектом налогообложения.

В случае истечения пятилетнего возраста легкового автомобиля в течение отчетного года налог уплачивается за период с 01 января этого года до начала месяца, следующего за месяцем, в котором возраст такого автомобиля достиг (достигнет) пяти лет.

Справка Finance.ua:

  • Народные депутаты от «Слуги народа» предлагают увеличить налог на автомобили до 6 минимальных зарплат. Об этом говорится в законопроекте №3704.
  • В Министерстве финансов рассказали, как планируют изменить транспортный налог для владельцев дорогостоящих легковых автомобилей или так называемый налог на роскошь.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:ГНС Украины
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.