Как уплачивается транспортный налог, если автомобиль приобретен на протяжении года

За автомобиль, приобретенный в течение года, транспортный налог уплачивается пропорционально количеству месяцев, которые остались до конца года, начиная с месяца, в котором проведена регистрация транспортного средства.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в г. Киеве.
Какие авто облагаются налогом? В соответствии с Налоговым кодексом Украины объектом обложения транспортным налогом являются легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 01 января налогового (отчетного) года.
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Ставка налога устанавливается из расчета на календарный год в размере 25000 гривен за каждый легковой автомобиль, являющийся объектом налогообложения.
В случае истечения пятилетнего возраста легкового автомобиля в течение отчетного года налог уплачивается за период с 01 января этого года до начала месяца, следующего за месяцем, в котором возраст такого автомобиля достиг (достигнет) пяти лет.
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