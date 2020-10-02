Как уплачивается транспортный налог, если автомобиль приобретен на протяжении года

За автомобиль, приобретенный в течение года, транспортный налог уплачивается пропорционально количеству месяцев, которые остались до конца года, начиная с месяца, в котором проведена регистрация транспортного средства.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в г. Киеве.

Какие авто облагаются налогом? В соответствии с Налоговым кодексом Украины объектом обложения транспортным налогом являются легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 01 января налогового (отчетного) года.

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Ставка налога устанавливается из расчета на календарный год в размере 25000 гривен за каждый легковой автомобиль, являющийся объектом налогообложения.

В случае истечения пятилетнего возраста легкового автомобиля в течение отчетного года налог уплачивается за период с 01 января этого года до начала месяца, следующего за месяцем, в котором возраст такого автомобиля достиг (достигнет) пяти лет.

Справка Finance.ua:

Народные депутаты от «Слуги народа» предлагают увеличить налог на автомобили до 6 минимальных зарплат. Об этом говорится в законопроекте №3704.