Экспорт товаров в ЕС сократился на 16% - Госстат

За январь-сентябрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт товаров в страны Евросоюза сократился на 16,3%, до 13,06 млрд долл., импорт из ЕС – на 10,5%, до 16,44 млрд долл.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Экспорт товаров из Украины в ЕС по III кварталы 2020 г. составил 13,06 млрд долл., что на 16,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Импорт товаров из стран Евросоюза за указанный период составил 16,44 млрд долл., на 10,5% меньше января-сентября 2019 года. Соответственно, сальдо внешней торговли Украины со странами ЕС за этот период было отрицательным и составляло 3,38 млрд долл.
Больше всего товаров за 9 месяцев этого года Украина экспортировала в следующие страны ЕС в Польшу – (на 2,33 млрд долл.; на 8,0% меньше, чем за январь-сентябрь 2019 г.), Германию (на 1,48 млрд долл., на 17,0% меньше) и Италию (на 1,33 млрд долл.; на 26,7% меньше).
Больше всего в январе-сентябре 2020 года Украина продала в страны ЕС машин, оборудования и механизмов (на 1,92 млрд долл.; на 9,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 г.), черных металлов (на 1,81 млрд долл.; на 26,6% меньше), жиров и масел животного или растительного происхождения (на 1,34 млрд долл.; на 23,7% больше).
Больше всего товаров за девять месяцев 2020 года Украина импортировала из следующих стран ЕС из Германии (на 3,88 млрд долл.; на 14,6% меньше, чем за аналогичный период 2019 г.), Польши (на 2,87 млрд долл., на 4,4% меньше) и Италии (на 1,40 млрд долл.; на 3,6% меньше).
Основными товарными позициями украинского импорта из ЕС за январь-сентябрь 2020 года были: машины, оборудование и механизмы (на 3,55 млрд долл.; на 11,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 г.), транспортные средства (на 1,93 млрд долл.; на 22,4% меньше), готовые пищевые продукты (на 1,30 млрд долл.; на 15,3% больше).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зарядка электрокара Tesla обошлась дороже, чем заправка бензинового автоПозавчера, 22:43 - 44474 14
Более 400 тысяч украинцев "перебежали" от газсбытов к Нафтогазу02.10.2020, 16:46 - 4565 6
Коболев о цене газа: газсбыты этой зимой максимизируют прибыльВчера, 14:22 - 7762 5
Morgan Stanley рекомендует продавать доллары и запасаться акциями: прогноз на 2021 годВчера, 15:28 - 2528 2
Шмыгаль о накопительной пенсионной системе: Примерный объем средств составит 2-3 млрд грн в годВчера, 10:10 - 717 2
Коболев о цене газа: газсбыты этой зимой максимизируют прибыльВчера, 14:22 - 7762 5
Какие земельные участки не облагаются налогомВчера, 21:10 - 6902
Morgan Stanley рекомендует продавать доллары и запасаться акциями: прогноз на 2021 годВчера, 15:28 - 2528 2
Украинцам пересчитают зарплаты из-за нового прожиточного минимумаВчера, 08:20 - 2403 1
335 тыс. украинских пенсионеров получают более 10 тысяч гривен (инфографика)Вчера, 16:13 - 1250 2
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 377
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 536 1
SpaceX запустила регулярный маршрут в космос16.11.2020, 12:10 - 741
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)13.11.2020, 11:56 - 3735 22
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)12.11.2020, 11:57 - 1202