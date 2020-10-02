Экспорт товаров в ЕС сократился на 16% - Госстат

За январь-сентябрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт товаров в страны Евросоюза сократился на 16,3%, до 13,06 млрд долл., импорт из ЕС – на 10,5%, до 16,44 млрд долл.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Экспорт товаров из Украины в ЕС по III кварталы 2020 г. составил 13,06 млрд долл., что на 16,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Импорт товаров из стран Евросоюза за указанный период составил 16,44 млрд долл., на 10,5% меньше января-сентября 2019 года. Соответственно, сальдо внешней торговли Украины со странами ЕС за этот период было отрицательным и составляло 3,38 млрд долл.

Больше всего товаров за 9 месяцев этого года Украина экспортировала в следующие страны ЕС в Польшу – (на 2,33 млрд долл.; на 8,0% меньше, чем за январь-сентябрь 2019 г.), Германию (на 1,48 млрд долл., на 17,0% меньше) и Италию (на 1,33 млрд долл.; на 26,7% меньше).

Больше всего в январе-сентябре 2020 года Украина продала в страны ЕС машин, оборудования и механизмов (на 1,92 млрд долл.; на 9,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 г.), черных металлов (на 1,81 млрд долл.; на 26,6% меньше), жиров и масел животного или растительного происхождения (на 1,34 млрд долл.; на 23,7% больше).

Больше всего товаров за девять месяцев 2020 года Украина импортировала из следующих стран ЕС из Германии (на 3,88 млрд долл.; на 14,6% меньше, чем за аналогичный период 2019 г.), Польши (на 2,87 млрд долл., на 4,4% меньше) и Италии (на 1,40 млрд долл.; на 3,6% меньше).

Основными товарными позициями украинского импорта из ЕС за январь-сентябрь 2020 года были: машины, оборудование и механизмы (на 3,55 млрд долл.; на 11,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 г.), транспортные средства (на 1,93 млрд долл.; на 22,4% меньше), готовые пищевые продукты (на 1,30 млрд долл.; на 15,3% больше).