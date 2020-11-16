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Британская компания показала футуристический концепт нового минивэна (фото, видео)

Британская компания показала футуристический концепт нового минивэна (фото, видео)

Британская компания Mini представила новый концептуальный минивэн Vision Urbanaut, который представляет собой новый взгляд на концепцию городской среды.

Концепт Vision Urbanaut представляет собой минивэн футуристического вида, длина которого составляет 14,6 футов. Форма выглядит так, как будто он вдохновлен культовым автобусом VW. Спереди есть алюминиевая решетка, за которой скрываются светодиодные фонари для связи и освещения. Аналогичные накладки получили и задние фонари.

Внутри интерьер имеет расслабляющее внутреннее освещение, которое можно изменить с помощью одного из трех Mini Moments под названием Chill, Wanderlust и Vibe. Управление режимами осуществляется с помощью Mini Token, который представляет собой брелок.


Фото: Mini

В минивэне могут разместиться до четырех пассажиров с задним сиденьем, ковшеобразным сиденьем спереди для водителя и меньшим сиденьем рядом с водителем. Mini также сообщает, что приборную панель можно сложить в прохладную кушетку, а лобовое стекло сложить вверх.


Фото: Mini

Концепт Vision Urbanaut оснащен электрической трансмиссией, но Mini не объявила о каких-либо характеристиках.

По материалам internetua.com
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