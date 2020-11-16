Британская компания показала футуристический концепт нового минивэна (фото, видео)

Британская компания Mini представила новый концептуальный минивэн Vision Urbanaut, который представляет собой новый взгляд на концепцию городской среды.
Концепт Vision Urbanaut представляет собой минивэн футуристического вида, длина которого составляет 14,6 футов. Форма выглядит так, как будто он вдохновлен культовым автобусом VW. Спереди есть алюминиевая решетка, за которой скрываются светодиодные фонари для связи и освещения. Аналогичные накладки получили и задние фонари.
Внутри интерьер имеет расслабляющее внутреннее освещение, которое можно изменить с помощью одного из трех Mini Moments под названием Chill, Wanderlust и Vibe. Управление режимами осуществляется с помощью Mini Token, который представляет собой брелок.
Фото: Mini
В минивэне могут разместиться до четырех пассажиров с задним сиденьем, ковшеобразным сиденьем спереди для водителя и меньшим сиденьем рядом с водителем. Mini также сообщает, что приборную панель можно сложить в прохладную кушетку, а лобовое стекло сложить вверх.
Фото: Mini
Концепт Vision Urbanaut оснащен электрической трансмиссией, но Mini не объявила о каких-либо характеристиках.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
“Мы будем обеспечены чистой энергией, а окружающая среда – защищена”, - нардеп Гончаренко13 ч. назад - 983 10
Украинцам без счетчика отключат газ: как установить и сколько стоит14 ч. назад - 24740 6
Для вакцины Pfizer создали контейнеры с GPSПозавчера, 23:01 - 567 5
Минцифры прописало "жизненный цикл" предпринимателя в Украине10 ч. назад - 1650 4
Минцифры разрабатывает систему QR-кодов для посещения общественных мест: как это будет работать8 ч. назад - 532 3
Украинцам без счетчика отключат газ: как установить и сколько стоит14 ч. назад - 24740 6
Рынок аренды жилья в Киеве15 ч. назад - 2811 1
Тест для котиков 🐱 или Что же может mono?12 ч. назад - 2159
Покупателей квартир будут вносить в реестр инвесторов12 ч. назад - 1695 3
Минцифры прописало "жизненный цикл" предпринимателя в Украине10 ч. назад - 1650 4
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге10 ч. назад - 151
Во Франции официально запустили 5GПозавчера, 13:10 - 393 1
SpaceX запустила регулярный маршрут в космос16.11.2020, 12:10 - 641
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)13.11.2020, 11:56 - 3327 21
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)12.11.2020, 11:57 - 1036