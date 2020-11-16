Шанхай стал "самым умным городом мира"

Шанхай стал первым китайским городом, получившим награду за “самый умный город мира” на Всемирном конгрессе Smart City Expo (SCEWC).

Об этом сообщает “Синьхуа”.

В этом году Шанхай стал победителем конкурса “Городская премия” на SCEWC. По словам заместителя мэра Шанхая У Цина, Шанхай придает большое значение ведущей роли цифровизации, сетей и интеллекта в городском развитии. Город будет и дальше продвигать цифровую трансформацию и стремиться построить умный город, который принесет своим жителям чувство выгоды, счастья и безопасности.

В настоящее время в Шанхае имеется 31 тыс. 400 открытых базовых станций 5G и 49 тыс. 800 небольших внутренних станций 5G.

В прошлом году награда досталась Стокгольму.

Отметим, что награда World Smart City Awards ежегодно вручается SCEWC для поощрения разнообразия, инклюзивности, равенства, безопасности и сотрудничества.