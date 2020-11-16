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Шанхай стал "самым умным городом мира"

Шанхай стал "самым умным городом мира"

Шанхай стал первым китайским городом, получившим награду за “самый умный город мира” на Всемирном конгрессе Smart City Expo (SCEWC).

Об этом сообщает “Синьхуа”.

В этом году Шанхай стал победителем конкурса “Городская премия” на SCEWC. По словам заместителя мэра Шанхая У Цина, Шанхай придает большое значение ведущей роли цифровизации, сетей и интеллекта в городском развитии. Город будет и дальше продвигать цифровую трансформацию и стремиться построить умный город, который принесет своим жителям чувство выгоды, счастья и безопасности.

В настоящее время в Шанхае имеется 31 тыс. 400 открытых базовых станций 5G и 49 тыс. 800 небольших внутренних станций 5G.

В прошлом году награда досталась Стокгольму.

Отметим, что награда World Smart City Awards ежегодно вручается SCEWC для поощрения разнообразия, инклюзивности, равенства, безопасности и сотрудничества.

По материалам 112
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