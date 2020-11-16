Налогоплательщики Киевщины уплатили 786 млн грн военного сбора

За десять месяцев текущего года работодатели и жители Киевщины перечислили в Государственный бюджет 786 миллионов гривен военного сбора.
Как отметил и.о. начальника ГУ ГНС в Киевской области Александр Загорский, динамика прироста поступлений составляет 8% или 60 миллионов гривен.
Самые большие суммы поступили от налогоплательщиков:
Военный сбор, ставка которого составляет 1,5 процента, уплачивается с полученных доходов, облагаемых НДФЛ: заработная плата, иностранные доходы, суммы вознаграждений и других выплат, начисленных в соответствии с условиями гражданско-правового договора, пассивные доходы, в том числе, роялти, дивиденды, страховые выплаты и т.д.
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