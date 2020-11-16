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Biontech и Pfizer подали запрос на регистрацию вакцины от коронавируса

Biontech и Pfizer подали запрос на регистрацию вакцины от коронавируса

Концерн Biontech и Pfizer подали в США запрос о регистрации вакцины от коронавируса. Вакцина показала 95% эффективности.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

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Производители подали заявку и в другие страны, включая Австралию, Канаду, Европу, Японию и Великобританию.

Согласно текущим прогнозам, компании рассчитывают произвести в 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд доз до конца 2021 года.

Также в компаниях заявили, что готовы распространить вакцину в течение нескольких часов после подтверждения регистрации.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Украина получит около 8,5 млн доз вакцины от COVID-19.

Справка Finance.ua:

  • Вакцина от коронавируса позволит миру вернуться к нормальной жизни уже к концу 2021 года. Также препарат должен снизить передачу вируса. Об этом заявлял разработчик вакцины и основатель компании BioNTech Угур Сахин.
По материалам РБК-Украина
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