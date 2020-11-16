Biontech и Pfizer подали запрос на регистрацию вакцины от коронавируса

Концерн Biontech и Pfizer подали в США запрос о регистрации вакцины от коронавируса. Вакцина показала 95% эффективности.
Об этом сообщает пресс-служба концерна.
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Производители подали заявку и в другие страны, включая Австралию, Канаду, Европу, Японию и Великобританию.
Согласно текущим прогнозам, компании рассчитывают произвести в 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд доз до конца 2021 года.
Также в компаниях заявили, что готовы распространить вакцину в течение нескольких часов после подтверждения регистрации.
Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Украина получит около 8,5 млн доз вакцины от COVID-19.
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