Biontech и Pfizer подали запрос на регистрацию вакцины от коронавируса

Концерн Biontech и Pfizer подали в США запрос о регистрации вакцины от коронавируса. Вакцина показала 95% эффективности.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

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Производители подали заявку и в другие страны, включая Австралию, Канаду, Европу, Японию и Великобританию.

Согласно текущим прогнозам, компании рассчитывают произвести в 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд доз до конца 2021 года.

Также в компаниях заявили, что готовы распространить вакцину в течение нескольких часов после подтверждения регистрации.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Украина получит около 8,5 млн доз вакцины от COVID-19.

Справка Finance.ua: