Lincoln представил люксовый хэтчбек

Американский автопроизводитель Lincoln Motor Company представил новый автомобиль 2021 Lincoln Nautilus.

Об этом сообщает портал Car Buzz.

В базовой версии хэтчбека установлен 2-литровый турбодвигатель с четырьмя цилиндрами. Мощность составляет 250 лошадиных сил, а крутящий момент равен 280 Нм. Одновременно есть также более мощный вариант, а именно 2,7-двойной турбодвигатель V6 с мощностью в 335 л.с. и крутящим моментом в 380 Нм.

Обе модели имеют стандартные коробки-автомат с 8-ю передачами.

В автомобиле также присутствует 34-сантиметровый сенсорный дисплей с новой информационно-развлекательной системой SYNC4.

Клиенты смогут выбрать цвет внешнего покрытия авто – между серым, зеленым и голубым.



Фото: Car Buzz

Отмечается, что официальная цена пока еще не известна, однако стоимость одного 2021 Lincoln Nautilus будет близка к своему предшественнику – 41 040 долларов США. Первые автомобили ожидаются у дилеров в начале следующего года.



Фото: Car Buzz